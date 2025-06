Mercusys MB520-5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mercusys prezentuje nowy, dwupasmowy router MB520-5G – nowoczesne, bezprzewodowe rozwiązanie dla najbardziej wymagających użytkowników. Urządzenie łączy superszybkie 5G, standard WiFi 6 oraz technologię EasyMesh, gwarantując stabilny i błyskawiczny dostęp do Internetu – zawsze tam, gdzie tego potrzebujesz. MB520-5G to odpowiedź marki Mercusys na rosnące zapotrzebowanie na niezawodne i wydajne połączenie internetowe, zwłaszcza w miejscach pozbawionych infrastruktury kablowej. Dzięki obsłudze sieci 5G, router oferuje prędkości pobierania do 4.67 Gb/s, umożliwiając płynny streaming 4K, granie online czy udział w wideokonferencjach – nawet w domku letniskowym czy na działce.







Urządzenie wspiera nowoczesny standard WiFi 6 (AX3000), oferując prędkość transmisji do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 1148 Mb/s w paśmie 2.4 GHz. Technologie MU-MIMO i 1024-QAM zapewniają wysoką wydajność i możliwość jednoczesnej obsługi wielu urządzeń bez spadków jakości połączenia.



Router został wyposażony w slot na kartę Nano SIM, co w połączeniu z funkcją Plug & Play sprawia, że konfiguracja jest bardzo prosta i sprowadza się do włożenia karty i uruchomienia urządzenia. Dodatkowo MB520-5G posiada port WAN/LAN 2.5 Gb/s, który umożliwia wykorzystanie routera także z tradycyjnym, kablowym dostawcą Internetu. Przy takim zastosowaniu, modem 5G/LTE może służyć jako łącze zapasowe, gwarantując brak przerw w dostępie do Internetu. Router wyposażono także w gigabitowy port LAN oraz port RJ11 – umożliwiający podłączenie telefonu oraz korzystanie z usług VoLTE. Z kolei dwa zewnętrzne złącza SMA-F umożliwiają podłączenie anteny kierunkowej dla uzyskania jeszcze lepszego zasięgu sieci.



Na uwagę zasługuje również wsparcie dla EasyMesh – funkcji, która pozwala na stworzenie jednolitej sieci w całym domu z jedną nazwą i hasłem Wi-Fi, zapewniającą elastyczne, skalowalne i bezproblemowe połączenie. To rozwiązanie pozwala na płynne przemieszczanie się po domu bez utraty sygnału i konieczności ponownego łączenia się z siecią.

Nad bezpieczeństwem sieci czuwa najnowszy standard WPA3, chroniący przed próbami włamania i utratą danych. Całością można wygodnie zarządzać z poziomu intuicyjnej aplikacji Mercusys, która zarówno upraszcza konfigurację, jak i zapewnia pełną kontrolę nad siecią – od ustawień zabezpieczeń po kontrolę rodzicielską – wszystko z poziomu smartfona.



MB520-5G to idealne rozwiązanie dla użytkowników ceniących sobie wolność i niezależność – zarówno tych, którzy pracują zdalnie w różnych lokalizacjach, jak i tych, którzy po prostu chcą mieć własny, skuteczny Internet zawsze pod ręką.

Router Mercusys MB520-5G jest dostępny w cenie około 850 PLN i objęty trzyletnią gwarancją.























źródło: Info Prasowe / TP-Link