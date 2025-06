Philips Evnia 27M2N3501PA - znaczna przewaga w nieznacznej cenie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Philips zaprezentował najnowszy model z serii EVNIA 3000, będącej linią gamingową. Philips Evnia 27M2N3501PA cechuje matryca IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 px (QHD), odświeżaniu do 260 Hz i szybki czas reakcji ekranu. Monitor Philips Evnia 27M2N3501PA został wyposażony w matrycę IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 px (QHD) o przekątnej 27 cali. Jej natywne odświeżanie wynosi 240 Hz, które dzięki funkcji DP Overclock można podnieść do 260 Hz. Czas reakcji matrycy tego modelu to 1 ms (GtG), które w trybie Smart MBR zostaje ograniczony do nawet 0.3 ms. Te parametry sprawiają, że sprzęt może szczególnie zainteresować graczy, którzy preferują zabawę w tytułach wysoce kompetytywnych







Dodatkowymi atutami sprzętu są funkcje, dzięki którym zwycięstwo w rozgrywce staje się łatwiejsze:

· Smart Sniper – pozwala na przybliżenie obszaru celowania, znacząco zwiększając szanse trafienia przeciwnika,

· Stark ShadowBoost – zwiększa kontrast oraz saturację kolorów, ułatwiając widoczność w zbyt jasnych lub zbyt ciemnych obszarach gry,

· Smart Crosshair – celownik wyświetlany na środku ekranu, którego kolor zmienia się zależnie od koloru tła.



Wygodne zarządzanie przez aplikację

Najnowszą propozycją dla graczy w portfolio marki można sterować przy użyciu dedykowanej aplikacji. Dzięki niej gracze mogą w prosty i szybki sposób zmienić ustawienia wyświetlania, za pomocą trybów gry Smart Image. Osoby pracujące na wielu kartach jednocześnie mają z kolei możliwość dostosowania przestrzeni roboczej.



Połączenie powyższych możliwości monitora wraz z w pełni regulowaną podstawą sprawia, że każdy użytkownik może wybrać idealne dla siebie ustawienia. Tryby Flicker-free oraz Low Blue Mode pozwalają z kolei ograniczyć zmęczenie oczu, poprzez zmniejszenie migotania obrazu oraz emisji potencjalnie szkodliwego światła niebieskiego.



Ekologiczne opakowanie

Opakowanie monitora Philips Evnia 27M2N3501PA zostało wykonane w 100% z materiału, które nadaje się do ponownego przetworzenia. Obudowa samego urządzenia została natomiast wyprodukowana w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu, a stopka i uchwyt na słuchawki – w 35%.



Cena i dostępność

Monitor Philips Evnia 27M2N3501PA będzie dostępny w sprzedaży od czerwca, w sugerowanej cenie producenta 1058 PLN.





























źródło: Info Prasowe - PHILIPS