Mercusys wprowadza routery 4G LTE - MB118-4G i MB113-4G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Dostęp do stabilnego Internetu nie zawsze wymaga instalacji łącza kablowego. Coraz częściej liczy się elastyczność oraz możliwość szybkiego uruchomienia połączenia w miejscu, w którym akurat go potrzebujemy. Odpowiedzią na takie potrzeby są nowe routery 4G LTE marki Mercusys – MB118-4G przeznaczony do montażu zewnętrznego oraz kompaktowy router podróżny MB113-4G, umożliwiające szybkie udostępnienie Internetu wielu urządzeniom jednocześnie. MB118-4G, to zewnętrzny router 4G LTE, zaprojektowany z myślą o lokalizacjach, w których sygnał sieci komórkowej wewnątrz budynków jest słaby lub niestabilny. Instalacja urządzenia na zewnątrz pozwala uzyskać lepszy odbiór sygnału LTE i zapewnić stabilny dostęp do Internetu w domu, biurze, domku letniskowym czy niewielkim obiekcie usługowym.







MB118-4G obsługuje prędkości pobierania do 150 Mb/s oraz wysyłania do 50 Mb/s, a sieć Wi-Fi osiąga do 300 Mb/s w paśmie 2.4 GHz, co pozwala na komfortowe korzystanie z Internetu. Możliwość jednoczesnego udostępnienia połączenia nawet 32 urządzeniom sprawia, że router sprawdzi się w wielu scenariuszach użytkowania. Konstrukcja została przystosowana do pracy w wymagających warunkach - klasa szczelności IP65, ochrona odgromowa ±6 kV oraz zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi ±15 kV zwiększają niezawodność działania na zewnątrz. Elastyczne opcje montażu na słupie, ścianie lub oknie ułatwiają dopasowanie instalacji do konkretnej przestrzeni, a wymienne zewnętrzne anteny LTE pozwalają w razie potrzeby zwiększyć zasięg. Zasilanie w standardzie 802.3af/802.3at PoE lub pasywne PoE upraszcza instalację, a zarządzanie przez aplikację Mercusys umożliwia wygodną konfigurację i kontrolę sieci z poziomu smartfona.





MB113-4G, to kompaktowy router 4G LTE przeznaczony do podróży oraz pracy poza domem. Dzięki niewielkim rozmiarom można go łatwo zabrać ze sobą, a zasilanie przez port USB-C pozwala korzystać z Internetu m.in. z powerbankiem, laptopem lub standardową ładowarką. Kompaktowa konstrukcja ze składanymi antenami sprawia, że router łatwo zabrać w podróż lub do pracy. Urządzenie oferuje prędkości pobierania do 150 Mb/s oraz wysyłania do 50 Mb/s w sieci 4G LTE, i sieć Wi-Fi zapewnia prędkości do 300 Mb/s w paśmie Wi-Fi 2.4 GHz, umożliwiając jednoczesne połączenie nawet 32 urządzeń.

Router wyposażono w dwa porty Ethernet 10/100 Mb/s, z których jeden może pracować w trybie WAN/LAN. Dzięki temu urządzenie może działać nie tylko jako router LTE, ale również jako klasyczny router Wi-Fi po podłączeniu kablowego łącza internetowego — np. w domu, biurze czy pokoju hotelowym. Porty LAN pozwalają także podłączyć przewodowo urządzenia niewyposażone w kartę Wi-Fi, takie jak komputery stacjonarne, konsole czy telewizory.



Port USB-C pozwala zasilać router z powerbanka lub standardowej ładowarki, co zwiększa jego mobilność, a funkcja Plug & Play umożliwia rozpoczęcie korzystania z Internetu niemal natychmiast po włożeniu karty SIM. Model obsługuje również VPN w trybie Dual-Mode - tryb klienta pozwala szyfrować całą sieć domową, natomiast tryb serwera umożliwia zdalny dostęp do urządzeń znajdujących się w domu. Obsługa przez intuicyjną aplikację Mercusys dostępną w języku polskim upraszcza zarządzanie siecią.



Router MB113-4G jest już w sprzedaży w cenie około 140 PLN, natomiast MB118-4G w cenie około 230 PLN. Routery są objęte trzyletnią gwarancją producenta.

















źródło: Info Prasowe - TP-Link