RugOne Xsnap 7 Pro debiutuje na MWC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas tegorocznych targów MWC w Barcelonie zadebiutował RugOne Xsnap 7 Pro. Smartfon ten wprowadza pierwszą na świecie odłączaną kamerę sportową. Urządzenie łączy ekstremalną wytrzymałość z wszechstronnością, pozwalając użytkownikom błyskawicznie sięgnąć po narzędzie do rejestrowania ekscytujących chwil bez żadnych ograniczeń sprzętowych. Wśród czołowych marek smartfonów od lat można dostrzec pewną powtarzalność, zachowawczość i wyraźny brak odwagi w projektowaniu nowatorskich funkcji. Naprzeciw fanom znudzonym brakiem innowacji wychodzi RugOne. Podczas Mobile World Congress 2026 marka zaprezentowała swój najnowszy pancerny model RugOne Xsnap 7 Pro, wyposażony w zintegrowaną, a zarazem niezależną kamerę sportową.







Modułowa innowacja

Jak to działa w praktyce? Mowa o module kamery wielkości kciuka, który jest połączony z dedykowanym gniazdem na tylnym panelu smartfonu za pomocą autorskiego systemu magnetycznego. Dzięki temu posiadacze urządzenia mogą obsługiwać aparat bez użycia rąk, przyczepiając go do ubrania, kasku lub innych elementów ekwipunku. Po umieszczeniu modułu z powrotem w slocie telefonu, kamera automatycznie rozpoczyna proces ładowania. Na tym jednak nie kończy się synergia obu elementów - za pośrednictwem smartfonu możemy śledzić podgląd na żywo oraz błyskawicznie zmieniać parametry nagrania. Takie podejście okaże się wyjątkowo użyteczne nie tylko dla fanów sportów ekstremalnych, ale także dla profesjonalistów pracujących w warsztatach czy na budowach, gdzie wymagany jest wgląd w trudno dostępne miejsca.



Topowa wydajność w nowatorskiej konstrukcji

Modułowa budowa telefonu nie oznacza kompromisów w obszarze wydajności. Producent ujawnił już kluczowe szczegóły techniczne. Specyfikacja obejmuje 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1.5K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Za długi czas pracy odpowiada natomiast potężne ogniwo o pojemności 9000 mAh. Wysokiej jakości zdjęcia wykonamy nie tylko odczepianym modułem, ale również głównym obiektywem 50 Mpix wspieranym przez optyczną stabilizację obrazu (OIS) i sztuczną inteligencję. Nocne wyprawy ułatwi z kolei sensor noktowizyjny o rozdzielczości 64 Mpix. RugOne Xsnap 7 Pro zachowuje przy tym pełną odporność na czynniki zewnętrzne, charakterystyczną dla segmentu modeli wzmocnionych.



Na ten moment data polskiej premiery oraz pełna konfiguracja sprzętowa nie są znane.















źródło: Info Prasowe - RugOne