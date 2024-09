Mercysys MA86XE i MA30N - Nowe karty sieciowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mercusys wprowadza na rynek dwie nowe karty sieciowe - MA86XE i MA30N. Nowe produkty od Mercusys są idealnym rozwiązaniem dla użytkowników starszych komputerów, którzy chcą doposażyć swoje urządzenia w wydajne WiFi w niskiej cenie. MA86XE to karta sieciowa WiFi 6E ze złączem PCIe, która wprowadza użytkowników w świat najwyższych standardów łączności bezprzewodowej. Oferuje trzy pasma sieci bezprzewodowej i zapewnia prędkości transmisji do 2402 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2.4 GHz. Dwie anteny o dużym zysku poprawiają zasięg i stabilność połączenia, a technologie OFDMA i MU-MIMO pozwalają na równoczesną obsługę wielu urządzeń. Dodatkowo karta posiada wbudowany moduł Bluetooth 5.3, co umożliwia łatwe podłączanie urządzeń peryferyjnych. Bezpieczeństwo połączeń gwarantuje standard WPA3, który stanowi najnowszy poziom ochrony danych.







MA30N, to z kolei kompaktowa karta sieciowa USB przeznaczona głównie do laptopów, która jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących prostoty i wygody. Karta pracuje w standardzie 802.11ac (WiFi 5) ioferuje prędkości do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 400 Mb/s w paśmie 2.4 GHz, co zapewnia szybkie i stabilne połączenia w codziennym użytkowaniu. Jej niewielkie rozmiary sprawiają, że można ją łatwo podłączyć do portu USB, a następnie zapomnieć o jej obecności – działa niezauważalnie i bezproblemowo. Obsługa MU-MIMO pozwala na równoczesne korzystanie z sieci na wielu urządzeniach bez strat w prędkości, a technologia WPA3 gwarantuje bezpieczeństwo połączeń. MA30N wyróżnia się także prostotą instalacji dzięki funkcji "plug and play", co czyni ją atrakcyjną opcją dla każdego, kto chce poprawić jakość WiFi w swoim laptopie bez skomplikowanych ustawień.



Karty sieciowe zostały objęte 3-letnią gwarancją producenta. Cena MA86XE to około 140 PLN, a MA30N to około 50 PLN.





















źródło: Info Prasowe - TP-Link