Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Model Neo QLED Q85D, reprezentujący tegoroczną linię produktową telewizorów Samsung, to propozycja skierowana do użytkowników, którzy szukają nowoczesnego sprzętu o znakomitej jakości i zaawansowanych możliwościach. Najnowocześniejsze technologie wyświetlania obrazu oraz bogaty zestaw funkcji multimedialnych (w tym dla graczy) czynią z niego wyróżniającą się pozycję na rynku telewizorów. Jedną z najważniejszych cech modelu jest innowacyjny system podświetlenia ekranu, bazujący na technologii Quantum Mini LED. Dzięki znacznemu zmniejszeniu rozmiaru diod świecących (kropki kwantowe są 40-krotnie mniejsze od konwencjonalnych diod) w rezultacie daje to nieporównywalnie większą precyzję sterowania podświetleniem. Gwarantuje to realistyczne odwzorowanie obrazu, który charakteryzuje się większą szczegółowością oraz głębszą czernią – i to niezależnie od wyświetlanej treści: filmu, wydarzenia sportowego czy gry wideo.







Neo QLED QN85D znakomicie radzi sobie z treściami HDR (High Dynamic Range), czyli o dużym zakresie dynamiki. Imponująca jasność maksymalna w trybie HDR, pozwala wyświetlać nawet najbardziej kontrastowe treści z doskonałym odwzorowaniem jasnych i ciemnych partii obrazu. Dzięki temu filmy, seriale czy gry wideo wyglądają dynamicznie i szczegółowo, bez względu na panujące w pomieszczeniu warunki oświetleniowe. Samsung Neo QLED QN85D jest dostępny w czterech wariantach wielkości ekranu: 55, 65, 75 i 85 cali, dzięki czemu każdy użytkownik może znaleźć wersję dopasowaną do indywidualnych preferencji oraz odpowiadającą możliwościom lokalowym.



Multimedia na najwyższym poziomie

Jakość obrazu wyświetlanego przez telewizor Samsung QN85D została potwierdzona licznymi certyfikatami, w tym „Zweryfikowane przez PANTONE”, co oznacza, że telewizor realnie odtwarza 2030 barw PANTONE i 110 odcieni tonu skóry. Urządzenie otrzymało też jako pierwsze, przyznawane przez instytut Verband Deutscher Elektrotechniker, certyfikaty True Cinema Black oraz HDR Brightness Accuracy.



Pierwszy z nich poświadcza, że ekran może dostarczać wciągających wrażeń wizualnych. Drugi potwierdza, że telewizor wiernie odtwarza poziomy jasności HDR, zapewniając ultrarealistyczne obrazy, zachowując zgodność ze standardami HDR i zapewniając jakość obrazu ściśle odpowiadającą temu, co postrzega ludzkie oko. Warto podkreślić, że to pierwszy w branży przypadek przyznania telewizorom certyfikatu dokładności jasności HDR. Co ważne, dzięki funkcji Automatyczny Remastering HDR, telewizor QN85D pozwala cieszyć się obrazem o jakości HDR nawet przy treściach SDR: wbudowane algorytmy głębokiego uczenia są w stanie zwiększyć zakres jasności i sprawić, by obraz nabrał żywszych kolorów i większej szczegółowości.



Samsung zadbał o to, by oprócz strony wizualnej również warstwa dźwiękowa filmu, meczu piłkarskiego lub gry była należycie odwzorowana. Przykładowo, obecna w modelu QN85D funkcja Aktywny Wzmacniacz Głosu PRO pozwala cieszyć się znakomitymi wrażeniami dźwiękowymi i wyraźnymi dialogami nawet w rozpraszającym otoczeniu. Technologia ulepszania dźwięku oparta na sztucznej inteligencji analizuje dźwięki tła, klarowność głosu i hałas otoczenia oraz izoluje głosy bohaterów od innych odgłosów, aby dialogi były lepiej słyszalne. Natomiast funkcja Adaptacji Dźwięku PRO ma za zadanie dostosować dźwięk do warunków panujących w pomieszczeniu oraz specyfiki odtwarzanej treści.



AI zajmie się wszystkim

Linia telewizorów Samsung Neo QLED korzysta z możliwości sztucznej inteligencji w znacznie szerszym zakresie. Zastosowany w modelu QN85D procesor NQ4 AI Gen2, wspierany przez technologię sieci neuronowych, może ulepszać treści do rozdzielczości zbliżonej do 4K. Dodatkowo, procesor jest w stanie automatycznie wykryć rodzaj aktualnie wyświetlanej przez telewizor treści i dostosować ustawienia obrazu do preferencji widza – to zasługa niedawno wprowadzonej przez Samsung funkcji Tryb Adaptacyjny AI. Działanie sztucznej inteligencji można odczuć również w trakcie rozrywki w ulubionych grach wideo, uruchamianych na podłączonej do telewizora konsoli. Za sprawą funkcji Automatyczny tryb gry AI telewizor automatycznie identyfikuje różne rodzaje gier i samodzielnie optymalizuje ustawienia wyświetlania obrazu do charakteru rozgrywki. Wreszcie, dzięki funkcji AI Energy Mode model QN85D automatycznie wykrywa i analizuje natężenie światła w otoczeniu, co pozwala dostosowywać jasność obrazu i zmniejszać ogólne zużycie energii.



Centrum domowej rozrywki

Samsung QN85D działa pod kontrolą systemu operacyjnego Tizen, który oferuje dostęp do wszystkich najważniejszych serwisów streamingowych, takich jak Netflix, Disney+, Amazon Prime Video czy YouTube. Platforma jest intuicyjna w obsłudze i dostarcza wiele funkcji dodatkowych, w tym Multi View (jednoczesne wyświetlanie dwóch różnych treści na jednym ekranie). Dodatkowo, dzięki funkcji SmartThings telewizor może automatycznie wykrywać inne działające w domu inteligentne urządzenia, łączyć się z nimi i umożliwiać użytkownikowi sterowanie nimi​. Co ważne, łączność za pośrednictwem Hubu SmartThings jest zgodna ze standardami Matter i nie ma potrzeby stosowania dodatkowego urządzenia zewnętrznego (centrali smart home). Jednocześnie telewizor – jako hub podłączonych urządzeń smart – chroni domowy ekosystem cyfrowy przez zagrożeniami internetowymi. To zasługa zintegrowanego z systemem Tizen modułu Samsung Knox, który ma za zadanie zabezpieczać dane wrażliwe użytkownika (w tym jak kody PIN i hasła) przed nieuprawnionym dostępem, jak również automatycznie blokować uruchamianie nieautoryzowanych, potencjalnie niebezpiecznych aplikacji i dostęp do stron phishingowych.



Wszechstronność, wysoka jakość dźwięku i dopracowany system smart sprawiają, że Samsung Neo QLED QN85D to idealny wybór dla wszystkich tych, którzy cenią sobie urządzenia technologicznie zaawansowane, a jednocześnie proste i intuicyjne w obsłudze. Dodatkowym atutem modelu jest nietuzinkowy wygląd – smukła obudowa w minimalistycznym wzornictwie Neo Slim Design, z trójstronnie bezramkowym ekranem, przyciąga uwagę już na pierwszy rzut oka.





















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG