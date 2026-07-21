Microsoft rozszerza wykorzystanie technologii AMD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Microsoft i AMD ogłosiły rozszerzenie strategicznej współpracy w zakresie infrastruktury sztucznej inteligencji dla chmury Azure. Kluczowym elementem porozumienia będzie wdrożenie przez Microsoft platformy AMD Helios, łączącej akceleratory AMD Instinct MI455X, procesory AMD EPYC nowej generacji, technologie sieciowe AMD Pensando oraz otwarte środowisko programistyczne ROCm. Rozwiązanie będzie wykorzystywane do obsługi zaawansowanych obciążeń inferencyjnych związanych z modelami AI nowej generacji, usługami Azure AI oraz aplikacjami klientów, wspierając dalszy rozwój sztucznej inteligencji w infrastrukturze Azure.







Rozszerzona współpraca obejmuje również szersze wykorzystanie szóstej generacji procesorów AMD EPYC oraz kontrolerów sieciowych AMD Pensando w infrastrukturze Microsoft Azure. Firmy integrują także technologie AMD z systemem Azure Boost, aby zwiększyć wydajność sieci, efektywność przetwarzania połączeń oraz skalowalność usług chmurowych. Dzięki temu, w miarę jak zwiększa się zapotrzebowanie na AI, obie firmy realizują wizję otwartej i wydajnej infrastruktury, która zapewnia użytkownikom elastyczność, efektywność i przyszłościowość.



Zapraszamy do zapoznania się z blogiem Microsoft, który przedstawia dalsze szczegóły.













źródło: Info Prasowe - AMD