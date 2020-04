Minecraft z ray tracingiem w otwartych testach beta

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Miliony fanów Minecrafta na całym świecie będzie mogło jeszcze bardziej zagłębić się w stworzone przez siebie światy dzięki temu, że wersja gry dla systemu Windows 10 z efektami RTX osiąga w tym tygodniu status otwartych testów beta i wprowadza do tego najlepiej sprzedającego się tytułu wszech czasów realistyczne cienie, oświetlenie i żywe kolory. W czwartek, o godzinie 19:00 czasu środkowoeuropejskiego, użytkownicy korzystający z gry Minecraft na platformie Windows 10 będą mogli bezpłatnie pobrać wersję beta wyczekiwanej aktualizacji, wprowadzające do rozgrywki efekty graficzne nowej generacji, w tym między innymi ray tracing w czasie rzeczywistym, realistyczne materiały oraz technikę NVIDIA DLSS 2.0.







NVIDIA udostępni również graczom sześć nowych światów Minecraft do pobrania za darmo z serwisu Rynek Minecrafta, dzięki czemu będą oni mogli doświadczyć tego, co można dokonać w grze dzięki implementacji ray tracingu w czasie rzeczywistym.



NVIDIA, Microsoft i Mojang Studios wspólnie zaimplementowali w grze Minecraft w wersji na platformę Windows 10 odmianę ray tracingu znaną jako path tracing. Path tracing symuluje sposób, w jaki światło przenika przez całą scenę. Zawiera on ujednolicony model obliczeń oświetlenia dla wielu różnych typów efektów, które tradycyjnie były implementowane oddzielnie przy użyciu rendererów rastrowych lub hybrydowych. Efekty te to m.in.:

• światło słoneczne oraz oświetlenie z innych źródeł

• realistyczne twarde i miękkie cienie

• emisyjne oświetlenie z powierzchni takich jak jasnogłaz czy lawa

• oświetlenie globalne

• precyzyjne odbicia w wodzie i na powierzchniach metalowych

• przezroczyste materiały, takie jak witraże, woda i lód z odbiciami i załamaniem światła

• wolumetryczna mgła



Ray tracing został dodany do gry Minecraft przy użyciu branżowego standardu Microsoft DirectX 12 Ultimate. Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX jako jedyne na rynku posiadają dedykowane rdzenie do obsługi śledzenia promieni, które pozwalają na wykorzystanie w grach ray tracingu w czasie rzeczywistym.



Materiały wykorzystujące zjawiska fizyczne

Bloki wykorzystywane do budowania w Minecrafcie są teraz ulepszone o właściwości, które emulują prawdziwe materiały, z wykorzystaniem techniki znanej jako rendering bazujący na fizyce (PBR). PBR uwzględnia właściwości materiałów w zakresie emisji światła, chropowatości i metaliczności, co w połączeniu z techniką ray tracingu umożliwia uzyskanie efektów świetlnych takich jak odbicia, załamania światła, przezroczystość i globalne oświetlenie, które otwierają nowe możliwości i sposoby tworzenia światów w Minecrafcie.



Zastosowanie sztucznej inteligencji do zwiększenia jakości obrazu w grze Minecraft

Minecraft z efektami RTX wspiera także technikę NVIDIA DLSS 2.0. Technika ta, obsługiwana przez rdzenie tensorowe w kartach graficznych RTX, jest ulepszoną siecią neuronową do głębokiego uczenia, która zwiększa liczbę wyświetlanych klatek na sekundę, jednocześnie generując wyraźny i ostry obraz w grach. Zapewnia nawet 1,7 razy więcej klatek na sekundę, wspierając płynne działanie path tracingu w Minecrafcie RTX.





























Aby uczcić rozpoczęcie otwartych testów beta Minecrafta RTX, NVIDIA podjęła współpracę z najbardziej utalentowanymi twórcami map w grze i udostępnia graczom sześć nowych światów Minecraft, które obrazują ogromne możliwości, jakie oferuje ray tracing i tekstury PBR. Autorzy, wybrani ze względu na ich fantastyczne osiągnięcia w zakresie wkładu w rozwój społeczności Minecrafta, uzyskali niezwykłe rezultaty.Sześć nowych światów, które będzie można pobrać za darmo z witryny Rynek Minecrafta to:• Aquatic Adventure RTX od Dr_Bond• Color, Light and Shadow RTX od PearlescentMoon• Crystal Palace RTX od GeminiTay• Imagination Island RTX od BlockWorks• Neon District RTX od Elysium Fire• Of Temples and Totems RTX od RazzleberriesMinecraft z efektami RTX będzie dostępny jako bezpłatna aktualizacja dla użytkowników posiadających wersję gry na platformie Windows 10. Gracze będą mogli zarejestrować się do testów za pośrednictwem aplikacji Centrum Xbox Insider od 16 kwietnia. Również od 16 kwietnia z Rynku Minecrafta będzie można bezpłatnie pobrać sześć nowych światów. Gracze będą również potrzebować karty graficznej GeForce RTX 2060 lub szybszej oraz najnowszego sterownika NVIDIA Game Ready.