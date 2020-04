Nowe procesory AMD EPYC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD wzmocniła właśnie rodzinę 2 generacji procesorów AMD EPYC o 3 nowe modele, które zwiększają możliwości superkomputerów, centrów danych i infrastruktury hiper-konwergentnej. AMD EPYC 7F32 (8 rdzeni), 7F52 (16 rdzeni) i 7F72 (24 rdzenie) łączą możliwości magistrali AMD Infinity oraz rdzeni „Zen 2” pozwalając im uzyskać najwyższą na świecie wydajność na rdzeń wśród serwerowych procesorów x86. Nowe układy EPYC zdobyły już uznanie takich firm, jak: Dell Technologies, IBM Cloud, Lenovo czy Microsoft, które to wprowadzają je w swoich najnowszych produktach i ekosystemach.







Oto partnerzy, którzy wprowadzili procesory AMD EPYC serii 7Fx2 do swoich ekosystemów i ofert:

- Dell Technologies – wszystkie 3 modele będą oferowane w całym zakresie serwerów Dell EMC PowerEdge bazujących na platformie AMD EPYC.

- HPE – wszystkie 3 modele będą wspierane przez niedawno ogłoszone systemy HPE Apollo 2000 Gen10 Plus, HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus i HPE ProLiant DX.

- IBM Cloud – to pierwszy dostawca usług w chmurze, który będzie wspierał te procesory w zakresie najnowszej oferty na systemy „bare-metal” już w 2 kwartale.

- Lenovo – będzie oferował nowy procesor AMD EPYC z serii 7Fx2 w swoich platformach ThinkSystem SR635 i SR655.

- Microsoft – to firma, która już sprawdziła wpływ możliwości nowych procesorów AMD EPYC serii 7Fx2 na oferowane swoim klientom usługi w zakresie platformy danych i potwierdziła, że wydajność per rdzeń w SQL Server TPM jest nawet o 17% wyższa.

- Nutanix – oprogramowanie Nutanix HCI będzie obsługiwało wybrane serwery HPE ProLiant z procesorami AMD EPYC w maju, a nadchodzące serwery HPE ProLiant DX z procesorami AMD EPYC serii 7Fx2 w 3 kwartale.

- Supermicro – firma wprowadza swoją pierwszą platformę Super Blade w oparciu o 2 generacji procesory AMD EPYC, które będą od razu obsługiwać nowe modele serii 7Fx2.

- VMware – obsługuje 2 generacji procesory AMD EPYC serii 7Fx2, dzięki czemu klienci mają dostęp od razu do potężniejszych platform do wirtualizacji.



















Źródło: Info Prasowe / AMD