Mio MiVue 803W Pro - Kamera z zasilaniem trybu parkingowego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Mio wprowadza na rynek nowy model wideorejestratora – MiVue 803W Pro, który łączy wyjątkową jakość nagrań w rozdzielczości 2.5K 1440P HDR z innowacyjną technologią wbudowanego zasilacza trybu parkingowego oraz precyzyjnym pozycjonowaniem GPS. To nowoczesne rozwiązanie dla kierowców, którzy oczekują najwyższej jakości i pełnej ochrony zarówno podczas jazdy, jak i postoju. Na tle konkurencji Mio MiVue 803W Pro wyróżnia się przede wszystkim zintegrowanym zasilaczem trybu parkingowego, który działa bez konieczności montowania dodatkowych modułów czy przewodów.







Nie ma potrzeby dokupowania osobnego akcesorium do podtrzymania trybu parkingowego – wbudowany zasilacz pełni funkcję smartboxa, aktywowanego bezpośrednio z poziomu menu kamery. W komplecie znajduje się przewód do podłączenia bezpośrednio do instalacji, co stanowi idealne rozwiązanie dla branży instalacyjnej i automotive. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią, urządzenie skutecznie chroni akumulator pojazdu przed nadmiernym rozładowaniem, jednocześnie rejestrując istotne zdarzenia, takie jak ruch w otoczeniu auta czy uderzenia podczas postoju. Kamera oferuje buforowanie nagrań awaryjnych do 3 minut wstecz, a w trybach parkingowych – do 5 sekund przed zdarzeniem, co gwarantuje pełen obraz sytuacji. Kierowca może więc mieć pewność, że jego samochód pozostaje bezpieczny niezależnie od miejsca parkowania. Dodatkowo model ten oferuje trzy tryby pracy w trybie parkingowym: aktywny, pasywny oraz poklatkowy, co pozwala dostosować działanie kamery do indywidualnych potrzeb i warunków użytkowa.



Wyjątkowa jakość obrazu i płynność nagrań

MiVue 803W Pro nagrywa w wysokiej rozdzielczości 2.5K 1440P HDR i oferuje rzeczywisty kąt widzenia 140°, co pozwala uchwycić każdy detal na drodze. Dzięki nagrywaniu przy 60 kl./s obraz jest niezwykle płynny, nawet w dynamicznych warunkach jazdy. Format zapisu SuperMP4 gwarantuje szybki zapis i bezproblemowe odtwarzanie materiałów wideo.



Dodatkowa ochrona dzięki GPS

Model MiVue 803W Pro został wyposażony w moduł GPS, który umożliwia rejestrowanie prędkości oraz położenia pojazdu, a także ostrzega o fotoradarach i odcinkowych pomiarach prędkości. To nieocenione wsparcie dla kierowców, którzy chcą podróżować bezpieczniej i bardziej świadomie, unikając niepotrzebnych mandatów.



Jakość potwierdzona gwarancją

Jak wszystkie urządzenia Mio, również wideorejestrator MiVue 803W Pro objęty jest 3-letnią gwarancją producenta. Kamera dostępna jest w sprzedaży w sugerowanej cenie 469 PLN.

























źródło: Info Prasowe - MiTAC