Sharp prezentuje dwa nowe soundbary z Dolby Atmos

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp Consumer Electronics wprowadza na rynek dwa nowe soundbary, które przenoszą moc dźwięku Dolby Atmos® i DTS Digital Surround® do domów w całej Europie. Modele Sharp HT-SBW320 i HT-SB304 łączą immersyjne, trójwymiarowe brzmienie z eleganckim designem i atrakcyjną ceną – oferując kinowe wrażenia dźwiękowe bez konieczności sięgania po sprzęt klasy premium. Oba urządzenia zapewniają prawdziwe wrażenie przestrzeni dzięki technologiom Dolby Speaker Virtualizer i DTS Virtual:X®, które nadają filmom, muzyce i codziennym programom telewizyjnym głębię i realizm. W standardzie otrzymujemy także HDMI (eARC/CEC) dla prostego podłączenia do telewizora, Bluetooth® 5.3 do bezprzewodowego odtwarzania muzyki.







Sharp HT-SBW320 – ultrasmukły soundbar z Dolby Atmos

Model HT-SBW320 zachwyca wyjątkowo smukłą konstrukcją – ma zaledwie 3.6 cm wysokości, dzięki czemu doskonale mieści się pod większością nowoczesnych telewizorów, nie zasłaniając ekranu. To idealne rozwiązanie do współczesnych wnętrz i niewielkich przestrzeni. Pomimo minimalistycznych rozmiarów soundbar oferuje zaskakująco mocne brzmienie. Wysokowydajne przetworniki z magnesami neodymowymi i całkowita moc 360 W (maks.) gwarantują dynamiczne odtwarzanie. W zestawie znajduje się kompaktowy, bezprzewodowy subwoofer, który można ustawić pionowo lub poziomo – za meblami lub pod nimi – dla maksymalnej elastyczności aranżacji. Zestaw ten zapewnia czyste dialogi, bogate detale i potężny, przestrzenny dźwięk, który zamienia codzienne oglądanie telewizji w prawdziwe kinowe doświadczenie.



Najważniejsze cechy HT-SBW320:

• Ultrasmukła konstrukcja (wysokość 3.6 cm) – idealna do dyskretnego ustawienia

• Kompaktowy, bezprzewodowy subwoofer – mocny bas w kinowym stylu

• System 2.1 o mocy 360 W (maks.)

• Obsługa Dolby Atmos i DTS Digital Surround

• Technologie Dolby Speaker Virtualizer i DTS Virtual:X

• Przetworniki z magnesami neodymowymi zapewniające wysoką jakość brzmienia

• Korektor z sześcioma trybami (w tym tryb nocny) oraz regulacją basów i tonów wysokich

• Złącza HDMI (eARC/CEC), optyczne, AUX i port USB

• Bluetooth 5.3 do bezprzewodowego odtwarzania muzyki





Sharp HT-SB304 – przystępny cenowo soundbar z Dolby Atmos

Model HT-SB304 to najkorzystniejsza cenowo propozycja Sharp obsługująca Dolby Atmos – idealna dla osób, które po raz pierwszy chcą doświadczyć efektu dźwięku 3D we własnym salonie. Soundbar w konfiguracji 2.0 z maksymalną mocą 180 W zapewnia zaskakująco przestrzenny dźwięk w kompaktowej formie. Matowe wykończenie, metalowy grill i dotykowe przyciski nadają mu nowoczesny wygląd, który doskonale komponuje się z każdym wnętrzem. Dzięki obsłudze Dolby Atmos, DTS Digital Surround oraz technologii wirtualizacji 3D, HT-SB304 tworzy szeroką, realistyczną scenę dźwiękową z jednego, zgrabnego urządzenia. Niezależnie od tego, czy oglądasz telewizję, korzystasz z serwisów streamingowych, czy słuchasz muzyki przez Bluetooth, dźwięk nabiera głębi i energii.



Najważniejsze cechy HT-SB304:

• System 2.0 o mocy 180 W (maks.)

• Obsługa Dolby Atmos i DTS Digital Surround

• Technologie Dolby Speaker Virtualizer i DTS Virtual:X

• Korektor z sześcioma trybami (w tym tryb nocny) oraz regulacja tonów niskich i wysokich

• Złącza HDMI (eARC/CEC), optyczne, AUX i port USB

• Bluetooth 5.3 do bezprzewodowego odtwarzania muzyki



Dźwięk, który otacza – niezależnie od tego, co oglądasz

Oba nowe modele zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wrażenie przestrzennego dźwięku niezależnie od źródła – od codziennych programów telewizyjnych, przez seriale z platform streamingowych, po ulubione playlisty muzyczne. Włączenie trybu surround sprawia, że dźwięk staje się bardziej realistyczny, kierunkowy i wypełnia całe pomieszczenie.



Ceny i dostępność

• Sharp HT-SB304 – sugerowana cena detaliczna 599 PLN

• Sharp HT-SBW320 – sugerowana cena detaliczna 999 PLN

Oba modele są już dostępne w wybranych sklepach w całej Europie.































źródło: Info Prasowe - Sharp