Mio MiVue 945W - inteligentna ochrona pojazdu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polski rynek trafia zupełnie nowa kamera samochodowa: Mio MiVue 945W. Model ten powstał z myślą o kierowcach pragnących bezpieczeństwa dla swoich aut zarówno podczas jazdy, jak i na postoju. Urządzenie wyróżnia się wbudowanym zasilaczem zasilania trybu parkingowego, matrycą Sony STARVIS 2 oraz zaawansowanym asystentem odcinkowego pomiaru prędkości. Mio MiVue 945W eliminuje konieczność dokupowania drogich, zewnętrznych modułów zasilania. Urządzenie posiada zaawansowany Smartbox wbudowany bezpośrednio w wideorejestrator, dzięki czemu ochrona pojazdu działa od razu po wyjęciu z pudełka.







Inteligentny system czuwa nad autem przez całą noc, pracując w trybie poklatkowym time-lapse i stale monitorując otoczenie pod kątem ruchu. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek aktywności wokół pojazdu, nagranie zostaje automatycznie zapisane w bezpiecznym, oddzielnym folderze jako niezaprzeczalny dowód zdarzenia. Jednocześnie wbudowany system w pełni chroni akumulator samochodu przed rozładowaniem, co gwarantuje bezproblemowy start o poranku.



Jakość 4K Ultra HD i sensor Sony STARVIS 2

Sercem kamery Mio MiVue 945W jest rewolucyjny sensor Sony STARVIS 2, który charakteryzuje się niespotykaną dotąd czułością na światło, rejestrując jasny oraz kontrastowy obraz tam, gdzie ludzkie oko widzi jedynie czarną plamę. Technologia ta skutecznie eliminuje problem przepalonych kadrów, ponieważ oślepiające reflektory aut z naprzeciwka i ostre światła latarni są błyskawicznie korygowane, a tablice rejestracyjne pozostają idealnie czytelne. Ponadto system gwarantuje ostrość w ruchu, dzięki czemu nawet podczas dynamicznej jazdy w całkowitych ciemnościach obraz nie rozmywa się i zachowuje kluczowe szczegóły. Co więcej, kamera rejestruje w rozdzielczości 4K Ultra HD, dostarczając czterokrotnie więcej szczegółów niż standardowe Full HD, co pozwala na znaczne przybliżenie kadru bez utraty ostrości. W krytycznych sytuacjach drogowych o niewinności kierowcy decydują właśnie te drobne detale, takie jak czytelny numer rejestracyjny oddalonego pojazdu, twarz przechodnia czy szczegóły odzieży sprawcy.



Zaawansowany asystent jazdy i inteligentne ostrzeżenia

W przeciwieństwie do tradycyjnych urządzeń, które jedynie informują o lokalizacji fotoradaru, asystent Mio działa podobnie do zaawansowanych systemów kontroli drogowej. Po wjeździe w strefę odcinkowego pomiaru prędkości Mio MiVue 945W w czasie rzeczywistym kalkuluje średnią prędkość pojazdu na całym dystansie, a na czytelnym ekranie wyświetla precyzyjny czas oraz odległość pozostałą do końca strefy. Rozwiązanie to chroni kierowcę przed przypadkowym mandatem, przypominając o konieczności skorygowania prędkości. Dzięki precyzyjnemu modułowi GPS Mio MiVue 945W działa niezawodnie nawet w trudnych warunkach pogodowych, takich jak ulewny deszcz czy gęsta mgła, a także wtedy, gdy znaki drogowe zostaną zasłonięte przez dużą ciężarówkę. Mio korzysta z legalnej i stale aktualizowanej bazy punktów POI, która obejmuje fotoradary stacjonarne, odcinkowe pomiary prędkości, kamery monitorujące przejazd na czerwonym świetle, niebezpieczne miejsca, przejazdy kolejowe oraz strefy o ograniczonej widoczności. Mio MiVue 945W z wyprzedzeniem informuje kierowcę głosowo i wizualnie o zbliżaniu się do każdego punktu kontroli, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa.



Nowoczesna łączność i bezpieczny zapis danych

Mio MiVue 945W jest wyposażony w zintegrowany, szybki moduł Wi-Fi, który pozwala na błyskawiczne i bezprzewodowe przesyłanie nagrań na telefon bez konieczności wyciągania karty pamięci. Z poziomu dedykowanej aplikacji można również jednym kliknięciem przeprowadzić aktualizację oprogramowania kamery w trybie Over-The-Air. Dodatkowo, zastosowany format H.265 SuperMP4 gwarantuje zapis wideo na karcie pamięci co sekundę, co sprawia, że plik z momentu zderzenia pozostanie nienaruszony nawet przy nagłym odcięciu zasilania w trakcie wypadku.



Nowa kamera Mio MiVue 945W, podobnie jak wszystkie inne urządzenia Mio, jest objęta 3-letnią gwarancją producenta.

Cena za Mio MiVue 945W wynosi 799 PLN.















źródło: Info Prasowe - MiTAC