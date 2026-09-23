Razer Mako i Mako X

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś debiut Razer Mako, nowej linii kompaktowych gamingowych głośników biurkowych zaprojektowanych, by dostarczać pełniejsze brzmienie, głębszy bas i podświetlenie Razer Chroma RGB dla nowoczesnych stacji bojowych. Linia gamingowych głośników biurkowych Mako daje graczom doskonałą szansę na ulepszenie swojego zestawu audio: model Mako stworzono dla poszukujących pełniejszego brzmienia z dedykowanym subwooferem i mocniejszym efektem świetlnym, natomiast model Mako X to ukłon w stronę tych, którzy preferują bardziej kompaktowe rozwiązania.







Potężny dźwięk. Niewielki rozmiar

Linia Mako na nowo definiuje możliwości kompaktowego sprzętu audio na biurku, dostarczając pełne, immersyjne brzmienie w formacie pozwalającym zaoszczędzić cenną przestrzeń. Łączy w sobie potężny dźwięk, głębszy bas, wyraziste podświetlenie i elastyczną łączność w projektach stworzonych specjalnie dla nowoczesnych stanowisk gamingowych. Skonstruowane z myślą o kompaktowej immersji, modele Mako i Mako X dają graczom dwa fantastyczne sposoby na udoskonalenie swojego sprzętu bez wprowadzania niepotrzebnego bałaganu. Mako przewodzi tej linii jako propozycja dla graczy oczekujących maksymalnej prezencji na biurku, podczas gdy Mako X przenosi tę samą koncepcję do jeszcze mniejszego rozmiaru.



Razer Mako - Zjawiskowy klimat. Przestrzenny dźwięk

Mako łączy specjalnie dostrojone, 2.75-calowe przetworniki pełnozakresowe z dedykowanym, skierowanym do przodu 3.5-calowym subwooferem w konfiguracji 2.1, zapewniając imponującą moc 40 W RMS i 60 W mocy szczytowej przy paśmie przenoszenia sięgającym aż do 45 Hz. Gry, filmy i muzyka zyskują głęboki, pulsujący bas, który zachwyca mocą, nie dominując przestrzeni na biurku, podczas gdy nachylona konstrukcja idealnie kieruje dźwięk na poziom uszu, a wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1 poszerza scenę, tworząc prawdziwe wrażenia 3D. Oświetlenie przenosi tę samą immersyjną koncepcję poza sferę samego dźwięku. Tylna projekcja Razer Chroma RGB rzuca bogate, nastrojowe barwy prosto na ścianę za biurkiem, tworząc urzekającą poświatę wykraczającą poza głośniki, oferując 16,8 miliona kolorów i reaktywne efekty w ponad 300 zintegrowanych grach. Łączność pozostaje w tym wszystkim równie prosta. Pojedynczy kabel USB-C przesyła zasilanie oraz dźwięk, a wyższą moc wyjściową można bez problemu uzyskać po podłączeniu do kompatybilnego źródła zasilania USB-C o mocy 30 W lub wyższej. Bluetooth 5.3 oraz gniazdo 3.5 mm służą jako bezproblemowe formy połączenia alternatywnego, dzięki czemu pełna konfiguracja 2.1 wzbogaca stanowisko o niesamowity styl bez tworzenia kablowego chaosu.





Razer Mako X - Kompaktowy design

Dla tych, którzy szukają bardziej minimalistycznej konfiguracji, model Mako X przenosi tę samą fenomenalną i kompaktową immersję do układu kanałów 2.0. Specjalnie dostrojone 2.75-calowe przetworniki pełnozakresowe doskonale współpracują z wbudowanymi membranami biernymi, które poszerzają pasmo niskich tonów wewnątrz obudowy, dostarczając do 30 W RMS i 45 W mocy szczytowej przy paśmie przenoszenia sięgającym do 60 Hz. Zaprojektowany z myślą o wszechstronnych zastosowaniach zestaw może być zasilany ze standardowego portu USB z mocą do 15 W, a jeszcze wyższą moc wyjściową uzyskamy łącząc go z kompatybilnym zasilaczem USB-C o mocy 30 W lub wyższej. Gry, filmy i muzyka zyskują pełniejszy, znacznie bardziej uderzający bas, niż sugerowałyby to wymiary urządzenia, podczas gdy nachylona konstrukcja precyzyjnie kieruje dźwięk na poziom uszu, a wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1 skutecznie poszerza scenę muzyczną. Oświetlenie przybiera w tym wypadku nieco bardziej subtelną formę. 10-strefowa poświata dolna Razer Chroma RGB rzuca delikatny i miękki blask pod głośnikami, dodając niezwykle wyrafinowanej atmosfery do przestrzeni biurkowej. Pojedynczy kabel USB-C bezproblemowo obsługuje zasilanie i dźwięk, a moduł Bluetooth 5.3 oraz złącze 3.5 mm stanowią niezwykle wygodne opcje alternatywne.



Jedna Linia. Dwie Ścieżki Ulepszeń

Mako oferuje pełniejszą, bardziej rozbudowaną konfigurację, podczas gdy Mako X wnosi tę samą immersję w mniejszym i zgrabniejszym rozmiarze. Dwa głośniki, jedna spójna idea: dźwięk wypełniający przestrzeń, który szanuje miejsce na Twoim biurku. Oba zestawy łączą bogate, niezwykle wciągające brzmienie z wyrazistym oświetleniem Razer Chroma RGB i elastycznymi formami łączności, dzięki czemu stanowisko brzmi teraz równie dobrze, jak wygląda. Za sprawą linii Mako, Razer przygotowuje grunt pod absolutnie nowy rozdział w historii biurkowego sprzętu audio dla graczy.



Ceny i dostępność

- Razer Mako - 149.99 USD / 159.99 EURO MSRP Produkt dostępny od grudnia 2026 r. na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców detalicznych na całym świecie.

- Razer Mako X - 99.99 USD / 109.99 EURO MSRP Produkt dostępny od 6 października 2026 r. na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców detalicznych na całym świecie.



















źródło: Info Prasowe - Razer