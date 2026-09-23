Motorola signature 27 z procesorem Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas Snapdragon Summit Motorola zapowiedziała następcę modelu signature. Motorola signature 27 to flagowy smartfon z ultrawydajnym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 i najwyższej klasy systemem aparatów. Nowy smartfon jest także pierwszym modelem firmy Motorola z audio sygnowanym przez markę Bang & Olufsen. Motorola signature 27 to smartfon klasy ultra-premium i następca zaprezentowanego w styczniu modelu signature. W kolejnej generacji Motorola jeszcze mocniej postawiła na flagowe cechy urządzenia, czego wyrazem jest wykorzystanie zaprezentowanego podczas Snapdragon Summit najnowszego i najwydajniejszego procesora mobilnego firmy Qualcomm – układu Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Charakter smartfona podkreśla elegancka obudowa łącząca w sobie szczotkowane aluminium oraz elementy ceramiczne.







Druga generacja signature wprowadza nowy system nazewnictwa z cyframi nawiązującymi do roku. Signature 27 oznacza, że jest to model na rok 2027. Pozwoli to konsekwentnie oznaczać oraz identyfikować kolejne generacje urządzeń.



Najwydajniejszy procesor na rynku

Dzięki partnerstwu z firmą Qualcomm motorola signature 27 sięga po potencjał kolejnej generacji flagowych układów Snapdragon. Sercem urządzenia jest najnowszy Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, król wydajności wśród procesorów mobilnych i najbardziej zaawansowana platforma wspierająca działanie zarówno modeli AI, jak i funkcji fotograficznych. Nowy układ wykorzystuje aż sześć anten, co zapewnia nie tylko bezstratną komunikację, ale też pozwala osiągać topowe wyniki, jeśli chodzi o szybkość przesyłania danych. Za utrzymanie optymalnej temperatury podczas intensywnego korzystania ze smartfona odpowiada autorski system chłodzenia ArcticMesh. Komora parowa wykorzystuje specjalny żel termiczny, ciekły metal i specjalną siatkę z czystej miedzi. W stosunku do poprzedniej generacji tego typu rozwiązań efektywność odprowadzania ciepła wzrosła aż o 40%, zapewniając stabilną pracę procesora Snapdragon.



Najlepszy system aparatów w historii smartfonów Motorola

Nowa motorola signature 27, jak przystało na flagowca i następcę pierwszej generacji signature, uzbrojona została w zaawansowany system aparatów, pozwalający robić jeszcze lepsze zdjęcia i nagrywać wideo w nawet najbardziej wymagających warunkach. Główny obiektyw oparty został na opracowanym przez firmę Sony sensorze 50 Mpx LYTIA 910 ze strukturą LOFIC. Jest to najnowszej generacji matryca tego producenta, która pozwala znakomicie odwzorować szczegóły nawet w mocno naświetlonych partiach kadru. Nowością jest także teleobiektyw o rozdzielczości aż 200 Mpx, dający jeszcze większe możliwości tworzenia pięknych i bezstratnych zdjęć z większego dystansu. Stabilizacja obrazu wykorzystuje zarówno element sprzętowy (OIS), jak i opracowane przez firmę Qualcomm algorytmy zintegrowane z układem Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Dzięki takiemu połączeniu znacznie płynniejsze będą szczególnie rejestrowane z ręki materiały wideo. Za przetwarzanie obrazu odpowiedzialna jest kolejna generacja modeli AI firmy Motorola i technologia Video Enhancement Engine. Nagrania wyglądają profesjonalnie, pozostają ostre przy słabszym oświetleniu, a sztuczna inteligencja analizuje scenę w czasie rzeczywistym.



Audio by Bang & Olufsen – doznania i wzornictwo klasy premium

Jednocześnie z pierwszą prezentacją modelu signature 27 ogłoszona została współpraca z legendarną duńską marką Bang & Olufsen, dostawcą najwyższej klasy rozwiązań w zakresie dźwięku i wzornictwa. Motorola signature 27 jest pierwszym smartfonem marki, którego technologia dźwięku sygnowana jest prestiżowym znakiem Audio by Bang & Olufsen. Druga generacja signature zarówno pod względem designu, jak i zastosowanych materiałów reprezentuje segment smartfonów ultra-premium. Obudowa urządzenia jest smukła, a ramka ze szczotkowanego aluminium ma gładko wyprofilowane krawędzie.



Charakterystyczne dla marki Motorola jest wykorzystanie wysokiej klasy, inspirowanych tkaninami tworzyw do wykończenia plecków smartfona. Signature 27 dostępna będzie w dwóch wersjach kolorystycznych, w barwach PANTONE:

• PANTONE Coal Smoke w wykończeniu Tactical Weave, z tkaną fakturą inspirowaną motoryzacją i odzieżą sportową. Zastosowane materiały są nie tylko estetyczne, ale także poprawiają przyczepność i odporność smartfona;

• PANTONE Capulet Olive w szczotkowanym wykończeniu inspirowanym luksusową modą i wzornictwem wnętrz. Wariant ten wyróżnia się wizualną głębią i luksusową elegancją.



Nowością w rodzinie signature jest wykorzystanie elementów ceramiki do wykończenia wyspy aparatów. Zapewnia ona z jednej strony wysoką odporność tego newralgicznego elementu smartfona, a także podkreśla jego flagowy sznyt.



7-letnie wsparcie i lepsza integracja z Google Gemini

Motorola signature 27 zadebiutuje z Androidem 17 i najnowszą odsłoną Google Gemini. Integracja Gemini z coraz większą liczbą aplikacji i usług sprawi, że korzystanie ze smartfona będzie jeszcze wygodniejsze, a generowanie treści z wykorzystaniem Gemini Omni stanie się banalnie proste. Polityka aktualizacji dla signature 27 przewiduje wyjątkowo długie wsparcie obejmujące siedem kolejnych wersji systemu operacyjnego Android oraz łatki bezpieczeństwa (SMR) przez okres 7 lat.



Dostępność

Smartfon motorola signature 27 swoją oficjalną premierę rynkową będzie miał już wkrótce, a do sprzedaży trafi jeszcze w 2026 roku. Model ten dostępny będzie również w Polsce.



















źródło: Info Prasowe - motorola