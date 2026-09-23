SteelSeries - najnowsze klawiatury Apex Pro Gen 3 LTD Cyber i Steel

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W ramach obchodów 25-lecia firmy SteelSeries marka rozszerza swoją wielokrotnie nagradzaną linię klawiatur Apex Pro Gen 3 o nową serię LTD. Wyposażona w technologię Triple Threat, napędzaną przez QuickSet (zgłoszenie patentowe w toku), seria Apex Pro Gen 3 jest jedyną linią klawiatur klasy premium, która oferuje funkcje Rapid Trigger, Protection Mode oraz Rapid Tap. Bazując na dziedzictwie najszybszych klawiatur gamingowych na świecie, seria Apex Pro Gen 3 jeszcze bardziej rozwija niezrównaną inteligencję, szybkość i wytrzymałość produktów SteelSeries. Wyposażona w najnowocześniejsze opcje przełączników OmniPoint 3.0 o różnych siłach nacisku sprężyny (Speed i Control) oraz pierwszy w branży czujnik Hall Effect Gen 3, seria Apex Pro Gen 3 LTD zapewnia graczom niezrównaną przewagę w rywalizacji.







Zapewniając graczom przewagę, najszybsza klawiatura na świecie stała się jeszcze inteligentniejsza… jeszcze bardziej wytrzymała… i jeszcze szybsza. Potrzeby i tempo gry graczy nieustannie ewoluują, dlatego firma SteelSeries stworzyła nową serię Apex Pro Gen 3 z najlepszą w swojej klasie technologią OmniPoint 3.0, w tym pierwszym w branży czujnikiem Hall Effect Gen 3. Klawiatury z serii SteelSeries Apex Pro Gen 3 zostały wyposażone w zaktualizowany pakiet zaawansowanego oprogramowania, który teraz zawiera funkcję GG QuickSet. Jest to pierwsze tego rodzaju oprogramowanie, które upraszcza korzystanie z przełomowych funkcji, takich jak Rapid Tap, Rapid Trigger, Protection Mode oraz indywidualnego ustawienia punktu aktywacji każdego klawisza dostosowanego do profilu konkretnej gry. Gracze mogą skonfigurować profesjonalne ustawienia raz, a następnie po prostu grać, zamiast zajmować się ustawieniami.



Modele SteelSeries Apex Pro Gen 3 Cyber i Steel są dostępne w sprzedaży od 22 września na stronie SteelSeries.com oraz u wybranych sprzedawców w następującej sugerowanej cenie detalicznej: 249.99 EURO































źródło: Info Prasowe - SteelSeries