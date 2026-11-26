Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Trzy kamery w jednym zestawie, sensor Sony STARVIS 2 oraz wbudowany zasilacz trybu parkingowego – nowy flagowy model Mio MiVue 985WD wyznacza nowy standard rejestracji obrazu, zapewniając kierowcom jeszcze większą kontrolę i ochronę samochodu podczas jazdy oraz postoju. Zarysowany samochód na parkingu, niebezpieczna sytuacja na skrzyżowaniu, tablica rejestracyjna niewidoczna w blasku reflektorów czy konieczność szybkiego zabezpieczenia nagrania – właśnie w takich momentach dobry wideorejestrator pokazuje swoją wartość. Mio przedstawia dwa nowe modele: MiVue 985W i MiVue 985WD. Oba oferują nagrywanie w jakości 4K HDR, sensor Sony STARVIS 2, łączność NFC i Wi-Fi oraz wbudowany zasilacz trybu parkingowego. Wersja 985WD dodatkowo rozszerza monitoring o kamerę tylną MiVue E40, zapewniając trzy perspektywy rejestracji: przed samochodem, za nim oraz jego wnętrze.







Mio MiVue 985W i 985WD – 4 technologie, które robią różnicę:

• Zbliż telefon i pobierz dowód: pierwszy kontakt z kamerą przez NFC automatycznie uruchamia Wi-Fi i aplikację MiVue Pro – bez żmudnego parowania.

• 4K HDR + Sony STARVIS 2: czterokrotnie więcej detali niż w Full HD i brak prześwietlonych tablic rejestracyjnych w nocy.

• Trzy kamery prosto z pudełka: przód 4K HDR, tył MiVue E40 Full HD HDR oraz kamera kabinowa Full HD z diodami podczerwieni (IR LED).

• Gotowy tryb parkingowy 24/7: wbudowany Smartbox i przewody w zestawie eliminują konieczność dokupowania zewnętrznych adapterów zasilania, ograniczeniach prędkości oraz asystent odcinkowego pomiaru prędkości.



4K HDR i Sony STARVIS 2 – tablice czytelne nawet w blasku reflektorów

Wysoka rozdzielczość to nie tylko lepszy obraz, ale przede wszystkim więcej szczegółów, które mogą okazać się istotne przy odtwarzaniu przebiegu zdarzenia drogowego. Przednia kamera Mio MiVue 985W i 985WD wykorzystuje sensor 8 MP CMOS Sony STARVIS 2 IMX678 i rejestruje obraz w rozdzielczości 4K Ultra HD 2160p HDR przy 30 kl./s. Użytkownik może również wybrać tryb 2.5K 1440p HDR przy 30 kl./s. Technologia High Dynamic Range (HDR) pomaga zachować szczegóły zarówno w jasnych, jak i ciemniejszych partiach obrazu. To szczególnie ważne podczas jazdy nocą, w tunelach, przy ostrym słońcu czy w świetle reflektorów nadjeżdżających samochodów. W połączeniu z wysoką czułością sensora Sony STARVIS 2 rozwiązanie wspiera czytelność nagrań i ułatwia identyfikację istotnych elementów, w tym tablic rejestracyjnych.



Trzy kamery, trzy perspektywy – pełniejszy obraz sytuacji

Mio MiVue 985WD to propozycja dla kierowców, którzy chcą monitorować nie tylko to, co dzieje się przed samochodem, ale również za nim i wewnątrz kabiny.



W zestawie znajdują się trzy kamery:

• Przednia MiVue 985W – nagrywanie 4K 2160p HDR / 30 kl./s lub 2.5K 1440p HDR / 30 kl./s, sensor Sony STARVIS 2 IMX678.

• Tylna MiVue E40 – nagrywanie Full HD 1080p HDR / 30 kl./s, matryca 2 MP Sony STARVIS 2.

• Wewnętrzna kamera kabinowa – Full HD 1080p / 24 kl./s, matryca 2 MP, diody podczerwieni IR LED.



Kamera wewnętrzna rejestruje obraz również przy słabym oświetleniu. Dzięki diodom IR LED może monitorować kabinę nawet w całkowitej ciemności. To dodatkowe zabezpieczenie przydatne zarówno podczas codziennego użytkowania samochodu, jak i w pojazdach flotowych, taksówkach czy samochodach wykorzystywanych do przewozu pasażerów. MiVue 985W oferuje natomiast przednią kamerę 4K HDR oraz rejestrację wnętrza pojazdu. Wybór między modelami zależy więc od tego, czy kierowcy wystarczy monitoring przodu i kabiny, czy potrzebuje również dodatkowej kamery tylnej.



Koniec z wyjmowaniem karty pamięci. NFC – szybkie parowanie jednym dotknięciem

Zdarzenie drogowe? Nagranie trzeba zabezpieczyć jak najszybciej. Mio MiVue 985W i 985WD ułatwiają ten proces dzięki technologii NFC oraz zintegrowanemu, dwupasmowemu modułowi Wi-Fi 2,4 GHz i 5,8 GHz. Wystarczy zbliżyć smartfon do znacznika NFC na urządzeniu, aby uruchomić proces łączenia przez Wi-Fi i aplikację MiVue Pro. W praktyce oznacza to błyskawiczny dostęp do nagrań – kluczowy klip można zapisać w pamięci telefonu w kilka sekund i od razu pokazać policji lub ubezpieczycielowi. Tą samą drogą, bez podłączania kamery do komputera, użytkownik pobiera aktualizacje oprogramowania oraz bazy fotoradarów w trybie OTA (Over-The-Air).



Całodobowy stróż na parkingu i tarcza przed mandatami na odcinkowych pomiarach

W odróżnieniu od wielu kamer wymagających dokupienia zewnętrznego adaptera zasilania, MiVue 985WD ma wbudowany Smartbox oraz kompletny zestaw kabli do stałego podłączenia znajdujący się w pudełku. W autach z instalacją 12V kamera czuwa na postoju 24/7 (w trybie time-lapse oraz z detekcją ruchu), jednocześnie pilnując napięcia akumulatora, by rano bez problemu uruchomić silnik. W trasie kierowcę chroni natomiast precyzyjny GPS z bazą fotoradarów oraz asystent odcinkowego pomiaru prędkości, który w czasie rzeczywistym wylicza średnią prędkość oraz pozostały czas i dystans do końca strefy.



Nie tylko przód i tył: trzecia kamera z podczerwienią pilnuje wnętrza auta

Kierowca potrzebuje pełnego obrazu sytuacji wokół i wewnątrz samochodu, bez konieczności samodzielnego dokupowania kolejnych modułów. W zestawie MiVue 985WD fabrycznie współpracują trzy kamery: przednia 4K HDR, tylna MiVue E40 (również z sensorem Sony STARVIS 2, nagrywająca w Full HD 1080p HDR / 30 kl./s) oraz wbudowana w obudowę kamera wewnętrzna Full HD (1080p / 24 kl./s). Kamerę kabinową wyposażono w diody podczerwieni (IR LED), które doświetlają wnętrze całkowicie niewidocznym dla ludzkiego oka światłem. Dzięki temu rejestrator nagrywa wyraźny obraz kabiny w zupełnej ciemności – dokumentując zarówno próbę włamania na parkingu, jak i przebieg podróży w samochodach flotowych, taksówkach czy przewozach pasażerskich. Do przedniej kamery Mio MiVue 985W można dodatkowo dokupić tylną kamerę Mio E80D wyposażoną w dwa obiektywy, która rejestruje obraz z kolejnych perspektyw. Takie połączenie zapewnia kompleksowy monitoring pojazdu w zakresie 360°, zwiększając bezpieczeństwo zarówno kierowcy, jak i pasażerów. To szczególnie dobre rozwiązanie dla samochodów wykorzystywanych do przewozu osób, w tym taksówek i pojazdów świadczących usługi transportowe.



SuperMP4, ekran IPS i 3 lata gwarancji

Nawet najlepsze nagranie jest bezużyteczne, jeśli plik ulegnie uszkodzeniu podczas gwałtownego odcięcia zasilania w chwili zderzenia. Dlatego MiVue 985WD zapisuje wideo w formacie SuperMP4 (H.265) dosłownie co sekundę, zabezpieczając kluczowy moment kolizji. Całość uzupełnia czytelny wyświetlacz 2.7” IPS oraz darmowa, 3-letnia gwarancja producenta.



Sugerowane ceny detaliczne:

• Mio MiVue 985W – 999 PLN

• Mio MiVue 985WD – 1299 PLN





























źródło: Info Prasowe - MiTAC