Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KIOXIA Europe GmbH ogłosiła dzisiaj wprowadzenie na rynek dysków SSD KIOXIA serii GP2, charakteryzujących się bardzo wysoką wydajnością IOPS. Jest to drugi produkt z serii GP, zoptymalizowanej pod kątem zapewnienia procesorom graficznym bezpośredniego dostępu do danych. Bazując na technologii i architekturze dysków SSD GP1 firmy KIOXIA, zaprezentowanych w sierpniu 2026 r., nowa seria GP2 oferuje ponad 18 milionów operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) przy losowym odczycie bloków o rozmiarze 512 bajtów. Oznacza to niemal dwukrotny wzrost wydajności w porównaniu z poprzednią generacją. Zapewnia również szybkość sekwencyjnego odczytu danych na poziomie do 28 GB/s, co pozwala w pełni wykorzystać przepustowość interfejsu PCIe 6.0 x4.







Dyski SSD o bardzo wysokiej wydajności IOPS mogą zwiększyć efektywną pojemność pamięci HBM (High Bandwidth Memory) w systemach wyposażonych w procesory graficzne. Zapewniają bowiem dodatkową warstwę pamięci flash, do której procesor graficzny ma bezpośredni dostęp, przyczyniając się tym samym do poprawy wydajności i efektywności systemów AI. Takie rozwiązanie umożliwia systemom AI dostęp do większych zbiorów danych, w tym danych wykorzystywanych w dużych grafowych sieciach neuronowych, przy niższych kosztach niż rozbudowa pamięci HBM lub DRAM. Pozwala również na lepsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora graficznego.



Dyski SSD KIOXIA serii GP2 wykorzystują pamięć flash XL-FLASH 3. generacji, charakteryzującą się niskimi opóźnieniami i wysoką wydajnością. Zapewnia ona większą trwałość oraz około 2.5-krotnie wyższą wydajność IOPS w porównaniu z typowymi dyskami SSD opartymi na pamięci TLC. Umożliwia również precyzyjny dostęp do danych niezbędny do rozbudowy pamięci, jednocześnie zmniejszając zużycie energii przypadające na jedną operację wejścia/wyjścia. Celem rozwoju kolejnych generacji dysków SSD KIOXIA serii GP jest osiągnięcie wydajności do 100 milionów operacji IOPS przy odczycie losowym.



Najważniejsze cechy KIOXIA serii GP2 to m.in.:

- Zaprojektowana zgodnie ze specyfikacjami PCIe 6.0 i NVMe 2.3

- Zawiera pamięć flash KIOXIA XL-FLASH 3. generacji, charakteryzującą się niskimi opóźnieniami

- Wydajność odczytu losowego przekraczająca 18 milionów IOPS przy bloku 512 bajtów

- Rozważane formaty obudowy to E1.S 9.5 mm oraz E3.S

- Obsługa bezpośredniego chłodzenia cieczą

- Przepustowość odczytu sekwencyjnego do 28 GB/s

- Wytrzymałość do 50 DWPD



Firma KIOXIA nieustannie rozwija technologie pamięci flash, aby sprostać rosnącym wymaganiom architektur AI i systemów obliczeń wysokiej wydajności w zakresie wydajności i pojemności. Próbki testowe dysków SSD KIOXIA z serii GP2 będą dostępne dla wybranych klientów w drugiej połowie 2027 roku.









źródło: Info Prasowe - KIOXIA