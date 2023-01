Monitory AOC P3 z USB-C i wbudowanymi kamerami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka AOC prezentuje siedem monitorów do zastosowań biznesowych oraz home office. Modele z nowej serii P3 to trzy wyświetlacze 24-calowe, trzy 27-calowe i jeden 34-calowy. Sprzęty zostały wyposażone w kamery internetowe ze wsparciem Windows Hello, złącza USB-C, porty Ethernet oraz wyjścia DisplayPort. Wszystkie nowe monitory oparto na płaskich matrycach typu IPS. Wyjątkiem jest ekran 34-calowy, w którym zamontowano zakrzywiony panel typu VA.



W wyświetlaczach, których nazwa kończy się literami QW zamontowano kamerki o rozdzielczości 2 MP. Wspierają one Windows Hello.







Modele z oznaczeniem CV nie otrzymały kamer, za to zostały wyposażone w porty USB-C, złącze Ethernet oraz wyjście DisplayPort. Wersją najbogatszą pod względem udogodnień są monitory z przyrostkiem CW. Znajdują się w nich kamery internetowy 5 MP ze wsparciem Windows Hello, interfejs USB-C, port Ethernet oraz złącze DisplayPort out. Podstawy monitorów z linii P3 pozwalają na regulację wysokości i pochylenia panelu oraz jego obrót. Mogą również zostać zamocowane przy pomocy montażu VESA 100 x 100.



Dzięki zastosowaniu protokołu DisplayPort Alt Mode przez złącza USB-C w monitorach AOC P3 można przesyłać nie tylko dane, ale też sygnał obrazu. Ponadto wspiera ono ładowanie Power Delivery z energią 65 W. Takie połączenie pozwala na używanie wyświetlacza jako stacji dokującej dla laptopów. Uzupełnieniem tej funkcjonalności jest złącze Ethernet oraz wyjście DisplayPort. Do drugiego z nich można podłączyć kolejny wyświetlacz (Daisy Chain). Pozwala to na łatwe stworzenie konfiguracji wielomonitorowej, bez plątaniny przewodów.



W CU34P3CV dodatkowo zamontowano przełącznik KVM. Daje on możliwość sterowania dwoma komputerami podłączonymi do monitora za pomocą jednego zestawu myszy i klawiatury.

Monitory AOC P3 sprawdzą się nie tylko w pracy, ale również w rozrywce. Odświeżanie obrazu każdego z nich wynosi 75 Hz, a czas reakcji pikseli GtG wynosi 4 ms. Wyjątkiem jest CU34P3CV, którego odświeżanie jest jeszcze wyższe i ma wartość 100 Hz.



Monitory z serii AOC P3 wejdą do sprzedaży w lutym w sugerowanych cenach detalicznych:

• 24P3QW – 1248 PLN

• 24P3CV – 1341 PLN

• 24P3CW – 1526 PLN

• Q27P3QW – 1712 PLN

• Q27P3CV – 1944 PLN

• Q27P3CW – 2037 PLN

• CU34P3CV – 2547 PLN

Wszystkie modele monitorów AOC są objęte 3-letnią gwarancją producenta.

































Źródło: Info Prasowe / AOC