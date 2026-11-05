Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Motorola signature 27 to nowy flagowiec i najbardziej zaawansowany model w historii marki. Łączy w sobie dopracowane wzornictwo, wysoką jakość wykonania, najwydajniejszy na rynku procesor mobilny oraz doceniony przez DXOMARK potencjał fotograficzny. Rozwijając serię signature, Motorola sięgnęła w modelu signature 27 po najlepsze dostępne obecnie na rynku podzespoły i zintegrowała je z własnymi rozwiązaniami. Smartfon napędzany jest ultrawydajnym procesorem Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Mobile Platform, zaprezentowanym przez firmę Qualcomm we wrześniu tego roku. Znajdziemy tu również wyświetlacz Extreme AMOLED Duo Tandem o szczytowej jasności sięgającej aż 12000 nitów oraz uniwersalny zestaw aparatów, oferujący możliwość robienia znakomitych zdjęć w różnych warunkach, z głównym obiektywem opartym na matrycy Sony LYTIA 910 z technologią LOFIC. Design oraz wysoka jakość dźwięku sygnowane są przez znaną w świecie audio markę Bang & Olufsen.







Zdjęcia godne flagowca

Motorola signature 27 została wyposażona w najdoskonalszy w historii marki Motorola system aparatów. Smartfon został doceniony przez niezależnych ekspertów z serwisu DXOMARK, osiągając wynik 173 punktów w globalnym rankingu Top Smartphones by Camera Score – więcej niż jakikolwiek inny smartfon wprowadzony na rynek w 2026 roku. Przekłada się to na prestiżowe wyróżnienie1 DXOMARK Gold Label 2026.



W signature 27 znajdziemy wysokiej klasy matryce wspierane przez najszybszy na rynku procesor i dopracowane oprogramowanie, wykorzystujące w pełni możliwości moto AI:

• Aparat główny: matryca 50 Mpx Sony LYTIA 910 (technologia LOFIC), f/1.6, FOV 84.7°, wielkość sensora 1/1.28”. Obiektyw obsługuje optyczną stabilizację obrazu (OIS) i może rejestrować wideo w rozdzielczości 8K;

• Aparat peryskopowy z teleobiektywem: matryca 200 Mpx z 3-krotnym zoomem optycznym i 100-krotnym zoomem hybrydowym, f/2.6, FOV 36.4°, wielkość sensora 1/1.56”. Obiektyw obsługuje OIS;

• Aparat ultraszerokokątny: matryca 50 Mpx, f/2.0, FOV 122.1°, wielkość sensora 1/2.76”;

• Dedykowany czujnik ruchu EVS: motorola signature 27 jest pierwszym smartfonem wyposażonym w ten rodzaj czujnika. Umieszczono go w głównym module aparatu, co pozwala na dokładniejsze rejestrowanie szybko poruszających się obiektów. W połączeniu z funkcją Action Shot czujnik EVS świetnie sprawdza się w ujęciach typu „zatrzymanie w ruchu” – zdjęcia dynamiczne są dzięki temu wyraźne, mają bardziej naturalne kolory i dużą ilość szczegółów;

• Aparat przedni (do selfie): matryca 50 Mpx, f/1.9, FOV 89.3°, wielkość sensora 1/2.75”. Umożliwia wykonywanie szczegółowych selfie oraz nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K, z zachowaniem wysokiej jakości obrazu i kolorów.



Za doświetlanie scen odpowiada mocna lampa błyskowa typu Dual-LED. Zestaw aparatów w smartfonie ma certyfikaty Dolby Vision, Pantone Validated Colors, Pantone SkinTone oraz Ultra HDR. Z myślą o nagrywaniu wideo motorola signature 27 wykorzystuje również technologię Motorola Video Enhancement Engine, która dzięki moto AI optymalizuje kolory, kontrast i zakres dynamiczny w czasie rzeczywistym. Oprócz optycznej stabilizacji obrazu (OIS) w module głównym aparatu dostępna jest również najnowsza wersja elektronicznej stabilizacji obrazu firmy Qualcomm. Rozwiązanie to zwiększa między innymi płynność filmowania z ręki.



Ekran, który nie boi się słońca

Motorola signature 27 została wyposażona w 6.78-calowy wyświetlacz Extreme AMOLED Duo Tandem, który zapewnia wysoką jasność i czytelność obrazu w różnych warunkach oświetleniowych. Nowością jest zastosowana w nim technologia Tandem, łącząca dwie warstwy emisyjne w jednym panelu. Obraz jest jaśniejszy, a kolory bardziej realistyczne. Ekran ma rozdzielczość 2772 × 1272 (1.5K Super HD), przy gęstości pikseli na poziomie 450 ppi. Oferuje odświeżanie do 120 Hz i 100% pokrycie palety kolorów DCI-P3. Szczytowa jasność sięga 12000 nitów, co znacznie ułatwia korzystanie ze smartfona w ostrym słońcu lub w pomieszczeniach z mocnym, punktowym oświetleniem.



Wyświetlacz charakteryzuje się zwiększoną wydajnością energetyczną i trwałością. Zapewnia do 34% większą efektywność energetyczną i do 121% dłuższą żywotność niż tradycyjne ekrany AMOLED. Kalibracja kolorów z certyfikatem Pantone Validated odpowiada za realistyczne odwzorowanie barw i odcieni skóry, a technologia redukcji światła niebieskiego z certyfikatem SGS pomaga ograniczyć zmęczenie oczu. Możliwe jest także komfortowe obsługiwanie ekranu nawet wilgotną dłonią dzięki technologii Water Touch.



Wydajność i wsparcie na lata

Sercem motorola signature 27 jest wspomniany już procesor Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Mobile Platform. Smartfon należy do pierwszych urządzeń wyposażonych w najnowszy flagowy chipset firmy Qualcomm. Układ został zaprojektowany z myślą o dużym zapasie mocy, dzięki czemu signature 27 będzie w stanie służyć przez lata bez realnego spadku wydajności. Najwydajniejszego Snapdragona docenią również gracze, osoby nagrywające i edytujące wideo oraz entuzjaści sztucznej inteligencji. Za utrzymanie wydajności odpowiada system chłodzenia Motorola ArcticMesh, który łączy żel termiczny zawierający mikrodrobinki diamentu z komorą parową o powierzchni 8384 mm², czyli o 40% większej niż w poprzedniej generacji signature. Rozwiązanie pomaga efektywnie odprowadzać ciepło i chroni smartfon przed zjawiskiem throttlingu.



Procesor jest wspierany przez wydajną pamięć RAM LPDDR5X oraz szybką pamięć wewnętrzną w standardzie UFS 4.1. W Polsce będzie można kupić wariant motorola signature 27 (12/512 GB). Snapdragon najnowszej generacji umożliwił także integrację aż sześciu anten w obudowie smartfona. Poprawia to prędkość pobierania danych w sieciach 5G oraz pozwala w pełni wykorzystać możliwości najszybszych sieci Wi-Fi, takich jak Wi-Fi 8. Signature 27 debiutuje z systemem Android 17, a użytkownicy mogą liczyć na regularne aktualizacje oprogramowania w cyklu dwumiesięcznym. Motorola przewiduje siedmioletnie wsparcie obejmujące zarówno łatki bezpieczeństwa, jak i siedem kolejnych wersji systemu operacyjnego.



Smukły smartfon z dużą baterią i audio klasy premium

W signature 27 kontynuowane jest wzornictwo serii signature, łączące stonowane kolory, praktyczną estetykę oraz wysokiej jakości wykończenie. Smartfon ma smukłą, aluminiową konstrukcję z wyprofilowanymi krawędziami. Charakterystycznym elementem jest obudowa aparatu wykończona gładką ceramiką. Praktycznym rozwiązaniem jest wykończenie plecków signature 27 materiałem, który sprawia, że smartfon można pewnie trzymać w dłoni, a obudowa nie zbiera rys. Dostępne są dwie wersje kolorystyczne:

• PANTONE Coal Smoke (czarny): ciemne wykończenie Tactival Weave inspirowane klasycznym wzornictwem motoryzacyjnym. Faktura jest mocno wyrazista;

• PANTONE Capulet Olive (zielony): wykończenie inspirowane luksusową modą i wzornictwem wnętrz, wyróżniające się elegancką fakturą i stonowaną kolorystyką.



Ekran smartfona zabezpieczony jest wysokiej klasy szkłem Corning Gorilla Glass Ceramic 3, a chroniąca urządzenie ramka wykorzystuje aluminium klasy lotniczej. Cała konstrukcja spełnia rygorystyczne wymogi normy wojskowej MIL-STD-810H w zakresie odporności na upadki i trudne warunki użytkowania oraz posiada certyfikaty IP68 i IP69 w zakresie odporności na pył i wodę.



Mimo swojej smukłości (wymiary: 162.01 x 77.04 x 7.99 mm), przy wadze 227 gram, obudowa kryje baterię o pojemności aż 7000 mAh, czyli o 35% większą niż w poprzedniej generacji. Technologia ładowania TurboPower o mocy 90 W oraz możliwość ładowania bezprzewodowego z mocą 50 W dają użytkownikowi dużą elastyczność i ułatwiają doładowanie smartfona w praktycznie każdej chwili. Możliwe jest także ładowanie zwrotne innych urządzeń i akcesoriów, zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo – rozwiązanie bardzo praktyczne w podróży. Nowością jest sygnowanie modelu signature 27 przez rozpoznawalną wśród melomanów duńską markę Bang & Olufsen. Znajdziemy tu nową architekturę głośników i dedykowane tryby dźwiękowe, połączone z odpowiednim strojeniem. Na obudowie urządzenia znalazł się także logotyp Audio by Bang & Olufsen.



Gemini Intelligence i Motorola Qira

Motorola signature 27 jest smartfonem gotowym na najnowszą odsłonę Gemini od Google. Google planuje w nadchodzących miesiącach udostępnić funkcje Gemini Intelligence na całym świecie, a rozwiązanie to trafi także do smartfona marki Motorola. Signature 27 będzie obsługiwać m.in.:

• Pomoc w zadaniach wieloetapowych: Gemini może wykonywać złożone zadania, takie jak zamawianie przejazdu czy produktów spożywczych na podstawie listy zakupów wyświetlanej na ekranie;

• Inteligentną transkrypcję: przekształca naturalną mowę w uporządkowany tekst. Usuwa zbędne słowa, ogranicza powtórzenia i porządkuje wypowiedzi w akapity lub listy;

• Generowanie mojego widżetu: pozwala tworzyć spersonalizowane widżety na podstawie opisu ich zawartości;

• Zamianę języka migowego na tekst: tłumaczy amerykański język migowy (ASL) na pisany język angielski w czasie rzeczywistym, wykorzystując aparat smartfona.



Motorola signature 27 oferuje również aktualne funkcje Google Gemini, dostępne od razu po uruchomieniu urządzenia. Smartfon wyposażono także w Motorola Qira – system sztucznej inteligencji rozwijany przez firmy Lenovo i Motorola. Qira to platforma, która integruje smartfony, tablety i komputery w ramach jednego środowiska (ekosystemu).



GrapheneOS i motorola signature 27

Motorola signature 27 będzie także pierwszym smartfonem marki, który zaoferuje możliwość obsługi GrapheneOS – alternatywnego systemu operacyjnego opartego na projekcie Android Open Source. Motorola i GrapheneOS Foundation rozpoczęły w tym roku długoterminową współpracę w zakresie rozwoju zabezpieczeń w urządzeniach mobilnych. Cechą charakterystyczną GrapheneOS jest brak integracji usług Google bezpośrednio w warstwie systemu operacyjnego (możliwa jest natomiast instalacja Google Play w środowisku sandbox). Fundacja rozwija aplikacje i usługi systemowe, koncentrując się na prywatności i bezpieczeństwie.



Możliwość uruchomienia GrapheneOS na modelu signature 27 otworzy szerszej grupie użytkowników dostęp do środowiska o bardzo wysokich standardach bezpieczeństwa. Może mieć to znaczenie dla firm z sektorów krytycznych, administracji publicznej, ale także dla osób zaufania publicznego, takich jak dziennikarze i politycy. Smartfon jest także pierwszym urządzeniem Motoroli wyposażonym w sprzętową implementację technologii ARM Memory Tagging Extension. Mechanizm ten pomaga wykrywać błędy związane z pamięcią i zwiększa integralność systemu oraz ochronę danych. Więcej informacji na temat tych rozwiązań zostanie udostępnionych w nadchodzących miesiącach.



Cena, dostępność i oferta premierowa

Smartfon motorola signature 27 (12/512 GB) można będzie zamówić u wybranych partnerów marki już 16 listopada. Wysyłka urządzeń rozpocznie się od 23 listopada wraz ze startem regularnej sprzedaży smartfona w Polsce. Rekomendowana cena detaliczna urządzenia wynosi 7599 PLN. Signature 27 będzie dostępny w Showroomie Lenovo & Motorola w Warszawie oraz u oficjalnych partnerów marki: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, X-kom, Neonet, Komputronik, Oficjalny Sklep Allegro, Delkom, Sferis i Vobis. Urządzenie trafi również do oferty operatorów: Orange, Play oraz Plus.



Motorola przygotowała specjalną ofertę premierową, z której będzie można skorzystać przy zakupie smartfona w okresie od 16 listopada 2026 r. do 13 stycznia 2027 r. Łączna wartość benefitów dostępnych w ramach oferty wynosi 2400 PLN.

























źródło: Info Prasowe - motorola