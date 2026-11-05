Philips 27E1N1800AE i 27E2N1500L - monitory do pracy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dedykowany monitor może znacząco ułatwić pracę zdalną, za sprawą większej rozdzielczości oraz przekątnej niż ekran wbudowany w służbowy laptop. Niektóre konstrukcje mogą być kosztowne, jednak w portfolio Philips Monitors znajdują się modele, których cena wynosi znacznie poniżej 1000 złotych. Philips 27E1N1800AE to 27-calowy monitor IPS oferujący użytkownikowi rozdzielczość 3840 x 2160 px (4K UHD) oraz zdolność do reprodukcji 1,07 mld barw. Wbudowane wyjście audio pozwala na podłączenie słuchawek lub zewnętrznych głośników, a trzy wejścia sygnału umożliwiają podłączenie wielu urządzeń źródłowych jednocześnie.







Dodatkowym atutem urządzenia jest zgodność z mocowaniem w standardzie VESA 100 x 100 mm, a także tryb EasyRead. Dzięki niemu oczy użytkownika mniej się męczą podczas pracy z dokumentami, poprzez symulację wrażenia czytania na papierze. Zmęczeniu oczu podczas wielogodzinnej pracy zapobiegają również zastosowane technologie LowBlue oraz Flicker-free.



Niższe zużycie energii, wyższa produktywność

Philips 27E2N1500L może się pochwalić niskim zużyciem energii elektrycznej, co potwierdza przyznana temu modelowi klasa energetyczna C. Nie obyło się to jednak kosztem parametrów ani ceny – ten 27-calowy monitor IPS oferuje ekran o rozdzielczości 2560 x 1440 px (QHD) i odświeżaniu wynoszącym 75 Hz. Ponadto zastosowana technologia SmartContrast automatycznie dostosowuje kolory i kontroluje intensywność podświetlenia, dynamicznie zwiększając contrast, co zapewnia użytkownikom najwyższą jakość cyfrowych obrazów i filmów.



Ceny i dostępność

Monitory Philips 27E1N1800AE oraz 27E2N1500L są dostępne w sprzedaży w sugerowanych cenach producenta;

• Philips 27E1N1800AE – 699 PLN

• Philips 27E2N1500L – 459 PLN

































źródło: Info Prasowe - PHILIPS