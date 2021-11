NAVITEL R450 NV - wideorejestrator z wbudowanym superkondensatorem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL wprowadza do sprzedaży nowy wideorejestrator – R450 NV. Producent wyposażył go w sensor Night Vision, szeroki kąt widzenia obiektywu oraz odporny na warunki atmosferyczne kondensator. Navitel R450 NV nagrywa filmy w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080), w 30 kl./s. zapisując je na karcie microSD o pojemności do 128 GB. Za stabilną pracę urządzenia odpowiada procesor GP6248. Sensor optyczny GC2053 (night vision) i wysokiej jakości szklana optyka umożliwiają rejestrację szczegółowych materiałów nawet w warunkach słabego oświetlenia. Szeroki kąt widzenia obiektywu 130° obejmuje w kadrze to, co dzieje się przed samochodem oraz na sąsiednich pasach ruchu.







Wszystkie nagrania można oglądać z poziomu kamery na 2.35-calowym ekranie, wykonanym w technologii IPS. Producent uwzględnił również port kamery cofania, z możliwością wpięcia dodatkowej kamery na tył auta. Zastosowany w kamerze superkondensator podtrzymuje jej zasilanie i jest odporny na warunki zewnętrzne (upał, mróz), czy też podczas wypadku, gdy zasilanie zostanie odłączone. Charakteryzuje się długą żywotnością i dużą pojemnością przy kompaktowych wymiarach.

Dołączony do zestawu czytnik kart pamięci, zasilany z gniazda USB, zapewnia szybką transmisję danych z kamery na komputer.



W zestawie oprócz wideorejestratora znajdują się: uchwyt samochodowy, ładowarka samochodowa 12/24 V, czytnik kart, ściereczka z mikrofibry, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna i licencja nawigacyjna na smartfon/tablet z mapą 47 krajów.



NAVITEL R450 NV dostępny jest w sklepach z elektroniką użytkową i serwisie Allegro. Sugerowana cena wideorejestratora – 299 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / NAVITEL