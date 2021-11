LOGITECH G303 SHROUD EDITION

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech G we współpracy z jednym z najpopularniejszych na świecie streamerów gier i byłym zawodowym graczem, Michaelem "Shroudem" Grześkiem, zaprezentowała w pełni przeprojektowaną wersję ulubionej myszy Shrouda, Logitech G303 Wireless Gaming Mouse. Nowa mysz została zaprojektowana i skonstruowana tak, aby spełnić dokładne specyfikacje i wymagania Shrouda dotyczące wydajności. Shroud, znany z niezrównanej celności samozwańczy zwolennik łączności bezprzewodowej, uwielbia precyzję, dokładność, kształt i wrażenia z użytkowania bezprzewodowej myszy do gier G303. Firma Logitech G ściśle współpracowała z Shroudem, aby dokładnie zrozumieć, jak ulepszyć oryginalną mysz G303, aby spełnić jego szczególne wymagania i preferencje.







Udoskonaliliśmy i uaktualniliśmy kształt i formę, zmieniliśmy położenie przycisków bocznych, zmieniliśmy lokalizację przełączników, dostosowaliśmy wagę, a nawet zastosowaliśmy subtelne oznaczenia w celu przybliżenia pozycji jego palców – wszystko to w celu stworzenia idealnej myszy dla Shrouda. Dzięki unikalnemu procesowi projektowania, Shroud pracował z wieloma modelami i narzędziami, aby idealnie dopasować kształt i geometrię myszy do jego specyfikacji. Ponadto, przeprowadziliśmy dogłębne dyskusje na temat komponentów i technologii, aby upewnić się, że zawiera ona najbardziej zaawansowaną technologię klasy profesjonalnej.



Zremasterowana wersja G303 Shroud Edition została wyposażona w technologię LIGHTSPEED, która zapewnia ultra niskie opóźnienia i niezawodną wydajność. Mysz jest również wyposażona w opatentowany przez Logitech G czujnik HERO 25K, który zapewnia precyzję i szybkość bez utraty energii. Subtelne ulepszenia myszy, w tym oznaczenia przybliżone do pozycji palców Shrouda, półprzezroczyste panele boczne umożliwiające wgląd w technologię oraz złącza USB-C były wymagane przez Shrouda.



Ważąca jedynie 75 gramów G303 Shroud Edition jest lekka, wytrzymała i wystarczająco wygodna, aby umożliwić korzystanie z DPI o niskiej czułości i szybsze celowanie. W połączeniu z 145 godzinami pracy baterii zremasterowana G303 umożliwia długotrwałe i komfortowe granie. Logitech G303 Shroud Edition jest dostępna w ulubionym kolorze Shrouda – czarnym.



Logitech G303 Shroud Edition będzie dostępna już w listopadzie na stronie logitechg.com oraz w sklepach sieci MediaExpert.pl w cenie 549 PLN.































Źródło: Info Prasowe / Logitech