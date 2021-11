Razer Kaira Pro i Kaira dla PlayStation 5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer ogłosiła dzisiaj, że poszerza swoją szybko rozwijającą się linię urządzeń przeznaczonych do konsol o serię nowych bezprzewodowych zestawów słuchawkowych i podstawek do ładowania kontrolerów do PlayStation 5. Dzięki czarno-białym motywom i charakterystycznym niebieskim akcentom, nowe zestawy słuchawkowe Kaira zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do współczesnego i nowoczesnego stylu konsoli PlayStation 5 oraz do kontrolera bezprzewodowego DualSense. W dniu dzisiejszym na rynek trafia również podstawka Razer Quick Charging Stand w różnych kolorach, która idealnie będą się komponować z kontrolerami PS5 DualSense.







Kaira Pro i Kaira

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Razer Kaira Pro z technologią haptyczną pozwala na prawdziwe zanurzenie się w konsolowej rozgrywce. To pierwszy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy firmy Razer stworzony do PlayStation 5, który jest napędzany przez HyperSense, inteligentną technologię haptyczną, zapewniającą bogate, realistyczne dotykowe informacje zwrotne oparte na sygnałach dźwiękowych. Technologia pozwala graczom na zanurzenie wszystkich zmysłów w rozgrywce, którą mogą teraz wręcz poczuć. Zestaw Kaira Pro jest wyposażony w wypróbowane przetworniki Razer TriForce Titanium 50 mm, które gwarantują absolutną klarowność dźwięku, a jednocześnie są wystarczająco lekkie, aby zapewnić komfort użytkowania przez długie godziny.



Odłączalny mikrofon superkardioidalny HyperClear usprawnia komunikację w grze, a Kaira Pro skupia się na dokładnym rozpoznawania głosu, jednocześnie tłumiąc niepożądane szumy tła, aby uzyskać większą czystość głosu. Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy oferuje również wbudowany mikrofon do użytku mobilnego, zapewniając użytkownikom opcje łączenia się z urządzeniami mobilnymi przez Bluetooth, a także z PS5, PS4, komputerem PC i innymi urządzeniami wyposażonymi w złącze USB-C lub USB-A za pośrednictwem dołączonego klucza sprzętowego Razer HyperSpeed 2.4 GHz USB-C (przejściówka USB-A w zestawie).



W skład podstawowych funkcji Kaira Pro wchodzą:

- Razer HyperSense do dotykowego sprzężenia zwrotnego i pogłębionej immersji

- Razer TriForce Titanium 50mm – przetworniki dla najwyższej jakości dźwięku

- Odłączalny superkardioidalny mikrofon Razer HyperClear, który zapewnia potężny i realistyczny dźwięk

- Razer Smart Switch do przełączania między 2,4 GHz i Bluetooth

- Podświetlenie Razer Chroma RGB, które można konfigurować za pomocą aplikacji mobilnej Razer Chroma RGB





Dopełnieniem linii zestawów słuchawkowych PlayStation 5 jest bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Razer Kaira. Niezależnie od tego, czy grają na konsoli, czy na urządzeniu mobilnym, jego użytkownicy mogą cieszyć się niezrównaną wygodą podczas rozgrywki dzięki Razer SmartSwitch, który umożliwia płynne przełączanie między urządzeniami 2.4 GHz i Bluetooth.



W skład podstawowych funkcji Kaira wchodzą:

- Razer TriForce 50mm – przetworniki dla najwyższej jakości dźwięku

- Kardioidalny mikrofon Razer HyperClear dla większej czystości głosu

- Razer Smart Switch do przełączania między 2.4 GHz i Bluetooth





Podstawka do szybkiego ładowania

Dziś ogłoszono również podstawki do szybkiego ładowania - Razer Quick Charging Stands. Podstawki zostały starannie zaprojektowane i są dostępne w różnych kolorach, aby pasowały do inspirowanych galaktykami kontrolerów bezprzewodowych PS5 DualSense. Podstawka do szybkiego ładowania Razer Quick Charging Stand szybko ładuje kontrolery, aby osiągnąć najwyższy poziom mocy w mniej niż 3 godziny, co zapewnia użytkownikom PS5 minimalny czas przestojów podczas grania. Podstawki są dostępne w kolorach białym, czarnym i czerwonym.





Ceny i dostępność:

Razer Kaira Pro - sugerowana cena detaliczna 219.99 Euro - przedsprzedaż rozpoczyna się 30 listopada 2021, natomiast wysłka urządzeń w grudniu 2021

Razer Kaira - sugerowana cena detaliczna 109.99 Euro – od 16 listopada 2021

Razer Quick Charging Stand - sugerowana cena detaliczna 59.99 Euro – od 16 listopada 2021





































Źródło: Info Prasowe / Razer