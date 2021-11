Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Creative Technology wprowadziła na polski rynek model Creative Outlier Air V3. Jest to już trzeci model słuchawek z serii Outlier Air. Nowe dzieło Creative charakteryzuje się smuklejszą linią i mniejszą obudową, która posiada stopień ochrony IPX5. W zestawie słuchawkowym Creative Outlier Air V3 znajdziemy najnowszy standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth 5.2, konfigurowalne sterownie dotykowe, tryb monitorowania otoczenia, aktywną redukcję szumów, ładowanie bezprzewodowe zgodne z „Qi”, wydłużony czas pracy na akumulatorach, wbudowane cztery mikrofony, 6mm biocelulozowe membrany, spersonalizowaną technologię Super X-FI, dedykowane oprogramowanie i wiele innych technologicznych rozwiązań. To wszystko zmieścił producent w słuchawkach, których waga to zaledwie 10.4g.







W pełni konfigurowalny tryb Ambient kontroluje zakres dźwięku przestrzennego, przez co pozwala zachować świadomość wydarzeń dziejących się wokół nas i umożliwia prowadzenie rozmów, z osobami z otoczenia, bez konieczności wyjmowania wkładek dousznych. Funkcja aktywnej redukcji szumów wykorzystuje mikrofon zewnętrzny w każdej wkładce dousznej, aby redukować szumy z otoczenia.



Creative Outlier Air V3 charakteryzuje się najlepszą wydajnością akumulatorów z linii słuchawek Outlier Air. Cały zestaw zapewnia do 40 godzin łącznego czasu odtwarzania na jednym ładowaniu. Etui do ładowania obsługuje ładowanie bezprzewodowe zgodne ze standardem Qi (zalecana ładowarka przynajmniej 5 W). Zestaw również można naładować korzystając z dostępnego w zestawie kabla USB-C i ładowarki (brak w zestawie).



Słuchawki Creative Outlier Air V3 są wyposażone w cztery mikrofony, po dwa na każdą wkładkę douszną, które mają zapewnić lepszą jakość komunikacji. Funkcja Dual-Voice umożliwia odbieranie połączeń i wydawanie poleceń asystentowi Siri / Google Assistant. Mikrofony odpowiadają również za ciągłe monitorowanie dźwięków otoczenia, co pozwala np. na bezpieczne poruszanie się podczas jazdy na rowerze po drogach.



Boczne pady słuchawek Creative Outlier Air V3 reagują na dotyk, umożliwiając bezproblemowe odtwarzanie, obsługę funkcji i kontrolowanie połączeń. Czujniki dotykowe można spersonalizować według własnych upodobań w aplikacji Creative. Preferowane funkcje możesz dowolnie przydzielać do elementów sterowania, bez względu na to, czy chodzi o dwukrotne, trzykrotne lub długie dotknięcie w celu pomijania utworów, dostosowywania głośności lub uruchomiania asystentów głosowych i innych trybów.



Za jakość dźwięku odpowiada bezprzewodowa transmisja Bluetooth 5.2, kodeki audio AAC, SBC oraz 6mm przetworniki z biocelulozowymi membranami. Creative Outlier Air V3 został wyposażony w autorską technologię Super X-Fi READY, która ma za zadanie odwzorować dźwięk z wysokiej klasy systemów wielogłośnikowych i przenieść go za pomocą słuchawek bezpośrednio do odbiorcy. Dźwięk przestrzenny w technologii Super X-Fi uzyskamy na lokalnie przechowywanych treściach za pośrednictwem aplikacji SXFI, która działa jak odtwarzacz.



Creative Outlier Air V3 są już dostępne w atrakcyjnej cenie 349 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Creative