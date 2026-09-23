NAVITEL R600 powraca w wersji PRO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Są urządzenia, które szybko znikają z pamięci i takie, które na długo zapisują się w historii rynku. NAVITEL R600 zdecydowanie należał do tej drugiej grupy. Zdobył zaufanie kierowców i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wideorejestratorów marki NAVITEL. Dziś model powraca w nowej odsłonie – mocniejsza, inteligentniejsza i przygotowana na współczesne wyzwania. NAVITEL R600 PRO rejestruje obraz w wysokiej rozdzielczości 2.7K (2592 × 1944 px). Dzięki temu na nagraniach łatwiej dostrzec istotne elementy sytuacji drogowej, takie jak tablice rejestracyjne, znaki czy zachowanie innych uczestników ruchu.







Za jakość obrazu odpowiada nowoczesny sensor Sony STARVIS 2, przystosowany do pracy także przy ograniczonej ilości światła. Technologia HDR pomaga zachować czytelność szczegółów zarówno w mocno oświetlonych, jak i zacienionych fragmentach kadru, na przykład podczas jazdy pod słońce lub wyjazdu z tunelu. Po zmroku do działania wkracza Night Vision Pro, poprawiający jakość nagrań rejestrowanych nocą. Dzięki połączeniu tych rozwiązań kamera dostarcza wyraźny materiał niezależnie od pory dnia i warunków panujących na drodze.



Szersze spojrzenie na każdą trasę

Obiektyw o szerokim kącie widzenia 140° obejmuje drogę przed samochodem, sąsiednie pasy ruchu oraz pobocze. Szerszy kadr pozwala zarejestrować więcej elementów zdarzenia i daje kierowcy pełniejszy obraz sytuacji. Obracany o 180° uchwyt umożliwia szybkie skierowanie kamery do wnętrza pojazdu. Rozwiązanie sprawdzi się między innymi w pracy taksówkarzy, kurierów oraz kierowców świadczących usługi przewozowe.



Kamera, która słucha kierowcy

NAVITEL R600 PRO obsługuje komendy głosowe w języku polskim, dzięki czemu wybrane funkcje można uruchamiać bez odrywania rąk od kierownicy i wzroku od drogi. Wystarczy wypowiedzieć odpowiednią komendę, na przykład „Włącz Wi-Fi” lub „Rozpocznij nagrywanie”, aby kamera wykonała polecenie.

To rozwiązanie zwiększa wygodę, ale przede wszystkim pozwala zachować koncentrację w chwili, gdy każda sekunda może mieć znaczenie.



Nagrania szybko dostępne w telefonie

Wbudowany moduł Wi-Fi 5 GHz zapewnia szybką komunikację ze smartfonem. Za pomocą aplikacji NAVITEL DVR Center użytkownik może zmieniać ustawienia urządzenia, przeglądać zapisane filmy i pobierać je bezpośrednio na telefon.

Materiał dokumentujący niebezpieczną sytuację można więc szybko zabezpieczyć lub udostępnić bez wyjmowania karty pamięci. Kamera obsługuje karty microSD o pojemności do 512 GB, zapewniając dużo miejsca na nagrania z codziennych przejazdów i dłuższych podróży.



Czujność również podczas postoju

Wbudowany G-sensor wykrywa kolizję, gwałtowne hamowanie lub nagły manewr i automatycznie chroni odpowiedni fragment nagrania przed nadpisaniem. Dzięki temu ważny materiał pozostaje zachowany na karcie pamięci.

NAVITEL R600 PRO oferuje także tryb parkingowy, który umożliwia monitorowanie samochodu po wyłączeniu silnika. Funkcja wymaga stałego zasilania za pomocą akcesorium NAVITEL SMART BOX MAX.



Powrót, na który czekali kierowcy

NAVITEL R600 PRO nie jest jedynie odświeżeniem znanej nazwy. To nowa generacja kultowego wideorejestratora – stworzona dla osób, które chcą widzieć więcej, nagrywać wyraźniej i czuć się pewniej za kierownicą.



NAVITEL R600 PRO jest dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 399 PLN w Media Expert, na Allegro oraz stronie internetowej producenta, navitel-poland.pl.























źródło: Info Prasowe - NAVITEL