NAVITEL RE 5 DUAL - więcej niż nawigacja

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL wprowadza do sprzedaży nowe, multifunkcyjne urządzenie – RE 5 DUAL. Nawigacja i wideorejestrator samochodowy 2 w 1 to połączenie, które sprawdzi się podczas każdej podróży. Navitel RE 5 DUAL pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. Za niezakłócone działanie odpowiada procesor MSB2531A, o częstotliwości taktowania 800 MHz. Urządzenie zaopatrzono w 8 GB pamięci wewnętrznej oraz dwa wejścia na karty microSD o pojemności 32 GB. Uchwyt magnetyczny zapewnia stabilne podtrzymywanie akcesorium podczas jazdy. Model RE 5 DUAL nagrywa filmy w jakości Full HD 1920 x 1080, w 30 kl./s. Sensor optyczny GC2053 z obsługą night vision odpowiada za wysokiej jakości wideo zarówno w dzień, jak i w nocy.







Kąt widzenia obiektywu wynosi 140°. Wszystkie nagrania można oglądać na 5-calowym, dotykowym ekranie urządzenia. Producent uwzględnił również port kamery tylnej, który umożliwia podłączenie dodatkowej kamerki w celu rejestracji obrazu za samochodem. Urządzenie dostarcza mapy nawigacyjne 47 krajów wraz z ich darmowymi aktualizacjami. Kierowca ma dostęp do szerokiej bazy fotoradarów, ostrzeżeń drogowych oraz wybór jednej z trzech alternatywnych tras. Wbudowany Transmiter FM ułatwia korzystanie z podpowiedzi lektora oraz odtwarzania muzyki za pośrednictwem radia samochodowego.



W zestawie oprócz urządzenia znajdują się: uchwyt samochodowy, ładowarka samochodowa 12/24 V, kabel mini USB – USB, rysik, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna.



NAVITEL RE 5 DUAL dostępny jest w Media Expert oraz serwisie Allegro. Sugerowana cena – 599 PLN.































Źródło: Info Prasowe / NAVITEL