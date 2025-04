NOCTUA NF-A6x15 w kilku smakach...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kebab... czyli narodowe, polskie danie (hihih), też potrafi się przejeść, jeśli będziemy go jeść codziennie przez dłuższy czas. Dlatego sprytni handlowcy serwują nam go w kilkunastu smakach, a to w bułce, a to z frytkami na talerzu, jako rollo, surówkę itp. Niby nazywa się wciąż tak samo, a smakuje zupełnie inaczej... Taki przykład przyszedł mi do głowy (widać byłem trochę głodny), kiedy NOCTUA przysłała mi do testów cały kartonik wypełniony wentylatorami NF-A6x15. Ki czort pomyślałem, kiedy zacząłem wyciągać jeden wentylator po drugim z fabrycznych opakowań i widziałem wciąż to samo maleństwo w standardzie 60 x 60 x 15 milimetrów.





źródło: Klinika IN4

