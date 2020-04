NTT Business DSS – mały komputer o wielkich możliwościach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

NTT System, jeden z kluczowych krajowych producentów sprzętu komputerowego wzbogacił swoją ofertę o nowoczesną konstrukcję, bardzo wydajną i zamkniętą w małej obudowie. Mikrokomputer NTT Business DSS (Digital Signage System) to kompaktowe urządzenie niewielkich rozmiarów, które z racji swoich parametrów doskonale sprawdzi się w zastosowaniach typu Digital Signage. NTT Busines DSS świetnie sprawdzi się również jako energooszczędny terminal lub tradycyjny desktop. Dzięki zastosowaniu zewnętrznego zasilacza komputer pracuje praktycznie bezgłośnie.







Serce komputera stanowi jednostka obliczeniowa AMD V1000, która zawiera 4-rdzeniowy CPU (8 wątków) oraz 11 jednostek obliczeniowych GPW Vega wspierających sprzętowe enkodowanie i dekodowanie wideo z wydajnością do 3.6 FP16 TFLOPS. W praktyce oznacza to, że interfejs graficzny może obsłużyć cztery monitory generując na każdym sygnał o rozdzielczości do UHD przy 60 Hz.



Cztery niezależne cyfrowe wyjścia wideo oferują niezrównaną elastyczność i pełną kompatybilność z prawie dowolnym zestawem wyświetlaczy przez zastosowanie wyjść DP++, które nie wymagają aktywnych przejściówek.



System może zostać wyposażony w od 4 do 32GB jedno- lub dwukanałowej pamięci RAM pracującej z częstotliwością do 3200 MHz. Pamięć operacyjna może zostać udoskonalona o stosowany normalnie w serwerach system korekcji błędów (ECC), dzięki któremu system może pracować bardzo stabilnie nawet w rytmie całodobowym.



Komunikację ze światem zapewniają dwie gigabitowe karty sieciowe wspierające współczesne standardy bezpieczeństwa i łączności, dodatkowo mikrokomputer może zostać wyposażony w moduł łączności bezprzewodowej WiFi 5 lub 6 oraz Bluetooth od 4 do 5.2.



Na pokładzie DSS znajduje się superszybkie złącze USB3.2 Gen1 z nowoczesnym gniazdem typu C oraz trzy złącza typu A w standardzie USB 2.0 do podłączenia myszy, klawiatury oraz jeszcze jednego urządzenia peryferyjnego. Mimo bardzo małych rozmiarów, mikrokomputer umożliwia podłączenie jednocześnie napędu SSD ze złączem SATA M.2 (również z kontrolerem NVMe) jak i SATA oraz nośnika SATA 2.5 cala.



Z racji tego, że DSS jest produktem linii Business posiada nowoczesne i zaawansowane systemy bezpieczeństwa w standardzie TPM 2.0 rozwiązane przez zintegrowany (nieusuwalny) układ sprzętowy. Dodatkowo każdy mikrokomputer może zostać wyposażony w czujnik otwarcia obudowy blokujący możliwość uruchomienia komputera w przypadku wykrycia próby nieautoryzowanej manipulacji urządzeniem. Nad bezpieczeństwem plików użytkownika oraz systemu operacyjnego czuwa nowoczesny UEFI firmware oparty o AMI Aptio V, którego opcje i możliwości mogą być modyfikowane w szerokim zakresie w zależności od potrzeb klienta. W ramach oferowania DSS do rozwiązań profesjonalnych/przemysłowych posiada on opcjonalne wsparcie dla złącz komunikacji szeregowej COM w standardzie RS232/422/485.



Całość zamknięta została w solidnej metalowej obudowie odpornej na typowe uszkodzenia mechaniczne, a brak jakichkolwiek kabli czy przejściówek łączących płytę główną z panelami interface’u zewnętrznego zapewnia zwiększoną bezawaryjność tych złącz. Do komputera dołączony jest zewnętrzny zasilacz o mocy 60 - 120 W.



NTT Business DSS w wersji referencyjnej z 8 RAM, SSD 256 GB z Windows 10 Pro kosztuje 3200 PLN (cena resellerska netto), zaś dla końcowego odbiorcy brutto – 4200 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / NTT