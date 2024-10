NVIDIA GeForce 256 - pierwsza karta graficzna nosząca miano GPU

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Karta graficzna NVIDIA GeForce 256 zadebiutowała dokładnie 25 lat temu, 11 października 1999 roku. Karta GeForce 256 nie była po prostu kolejnym akceleratorem graficznym, ale została zaprezentowana jako pierwszy na świecie procesor graficzny (GPU). Wprowadzenie sprzętowego wsparcia dla generowania trójwymiarowego obrazu z wykorzystaniem metody Transform and Lighting całkowicie zmieniło świat gier komputerowych. Wpływ tytułów korzystających z nowej mocy, takich jak Unreal Tournament oraz Quake III Arena, widzimy aż po dziś, a sama karta zapoczątkowała niezwykłą drogę prowadzącą do prężnego rozwoju pracy twórczej oraz AI.







Z tej okazji firma NVIDIA zachęca do dzielenia się swoimi wspomnieniami z kartą, która zmieniła branżę komputerową na zawsze. Oto co powiedział Paolo Corsini, redaktor naczelny Hardware Upgrade, który recenzował ten model w 1999 roku:



„Dwadzieścia pięć lat po premierze GeForce 256, świat grafiki 3D przeszedł niesamowitą ewolucję. Gry na PC stały się bardziej złożone i dostępne dla każdego entuzjasty. Być może nic z tego nie miałoby miejsca bez innowacji za sprawą produktu wprowadzonego na rynek jesienią 1999 roku, który szczęśliwie udało mi się mieć w swoich rękach. To 25 długich lat podczas których NVIDIA kontynuowała tradycję zapoczątkowaną przez pierwszą kartę graficzną z rodziny GeForce, czyli GeForce 256”.















źródło: Info Prasowe - NVIDIA