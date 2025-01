NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell - świat grafiki komputerowej z AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NVIDIA zaprezentowała na targach CES 2025 najnowszą generację kart graficznych GeForce RTX serii 50, opartą na architekturze Blackwell. Karty te, dostępne zarówno dla komputerów stacjonarnych, jak i laptopów, zapewnią innowacyjne możliwości w zakresie renderowania wspomaganego przez AI, w tym m.in. neuronowe shadery, techniki tworzenia cyfrowych ludzi, geometrię i oświetlenie oraz niespotykany realizm graficzny dzięki DLSS 4. Karta graficzna GeForce RTX 5090, najszybsza jak dotąd z serii GeForce RTX, posiada 92 miliardy tranzystorów, zapewniając ponad 3352 biliony operacji obliczeniowych AI na sekundę (AI TOPS). Dzięki innowacjom architektury Blackwell oraz technice DLSS 4, GeForce RTX 5090 przewyższa wydajnością kartę GeForce RTX 4090 nawet dwukrotnie.







Zaprezentowano także technikę NVIDIA Reflex 2, która zredukuje opóźnienia systemowe w grach nawet o 75% za sprawą nowej funkcji zwanej Frame Warp, zapewniając graczom przewagę w rozgrywkach wieloosobowych. Karty RTX serii 50 wspierają również autonomiczne postacie w grach dzięki zestawowi technik NVIDIA ACE, co zwiększa immersję i dynamikę rozgrywki.



Karty graficzne GeForce RTX serii 50 wprowadzają również neuronowe shadery RTX, które umożliwiają tworzenie materiałów i oświetlenia o filmowej jakości w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcji RTX Neural Faces, renderowanie realistycznych postaci w grach staje się bardziej zaawansowane, eliminując błędy i artefakty.



Nowa generacja zapewni także kolejne możliwości dla twórców. To pierwsze konsumenckie procesory graficzne obsługujące precyzję FP4, co zwiększa wydajność generowania obrazów AI dla modeli takich jak FLUX nawet dwukrotnie. Usprawnień doczekają się także aplikacje takie jak NVIDIA Broadcast.



Karty graficzne GeForce RTX 5090 z mocą obliczeniową 3352 AI TOPS oraz GeForce RTX 5080 z 1801 AI TOPS dla użytkowników komputerów stacjonarnych będą dostępne od 30 stycznia, a pozostałe modele pojawią się w sklepach w lutym.



Polskie, sugerowane ceny kart, prezentują się następująco:

GeForce RTX 5090 - 10299 PLN

GeForce RTX 5080 - 5199 PLN

GeForce RTX 5070 Ti - 3899 PLN

GeForce RTX 5070 - 2849 PLN















źródło: Info Prasowe - NVIDIA