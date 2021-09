NZXT zapowiada obudowę H510 Flow

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Aktywnie współpracująca ze społecznością firma NZXT, zaprezentowała nową gamę produktów stworzonych z myślą o zapewnieniu graczom większej elastyczności. Wśród nich znalazła się obudowa H510 zoptymalizowana pod kątem przepływu powietrza, zestawy AiO Kraken w wersji białej oraz zasilacze PC z serii C Bronze. Obudowa jest wyczekiwanym uzupełnieniem serii NZXT H510, w której oferuje ulepszoną wentylację dzięki dodaniu perforowanego panelu przedniego, zachowując jednocześnie dobrze znane DNA serii H510.







Ażurowy przedni panel umożliwia zassanie przez przednie wentylatory większej ilości powietrza, co ma się przekładać na lepszą wydajność termiczną i, w ogólnym rozrachunku, niższe temperatury systemu. Oznacza to między innymi:

• Niższe średnie temperatury procesora i karty graficznej, które mogą wydłużyć ich żywotność;

• Niższe temperatury robocze pozwalające na uzyskanie lepszych rezultatów podkręcania;

• Mniejszą prędkość obrotową wentylatorów niezbędną do utrzymania niskich temperatur.



Kluczową nowością jest zoptymalizowany, perforowany panel przedni, który poprawia przepływ powietrza i zwiększa wydajność termiczną obudowy.



Kluczowe zalety serii H510

• Kultowy pas do zarządzania przewodami i boczny panel z hartowanego szkła bez jakichkolwiek elementów naruszających jego strukturę;

• Port USB 3.1 Gen 2 ze złączem typu USB-C na przednim panelu I/O;

• System aranżacji okablowania z fabrycznie zainstalowanymi kanałami i paskami mocującymi;

• Zdejmowany wspornik przeznaczony do chłodnic o długości do 280 milimetrów;

• Uniwersalny format ATX.



Obudowa NZXT H510 Flow będzie dostępna w dwóch wariantach wykończenia - matowej bieli i matowej czerni. Jej sugerowana cena detaliczna wyniesie około 350 PLN. Nowość trafi do sklepów jeszcze w tym roku.

































