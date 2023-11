Natec CRAKE 2 - Tanio i ergonomicznie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dużo pracujecie przy komputerze, ból w nadgarstku i ogólne drętwienie ręki prowadzącej mysz, to Twoja stała dolegliwość? Być może warto rozejrzeć się za ergonomicznym gryzoniem w układzie wertykalnym, który jest bardzo polecanym narzędziem. Jest już na rynku sporo marek mających w swojej ofercie wertykalne myszy, najczęściej wykonane w technologii bezprzewodowej. Kłopot w tym, że tego typu urządzenia najczęściej nie są tanie. Marka Logitech da nam świetne materiały i dużą precyzję pracy sensorów, jednak za topowy model MX Vertical zapłacimy około 389 PLN, natomiast za tańszą wersję LIFT, jedyne 195 PLN (cena z Allegro, bo w sieciach osiąga około 249 PLN). To sporo, ale z pewnością warto zapłacić za wygodę, jeśli godzinami wycinamy zdjęcia lub kreślimy precyzyjne, graficzne wzory. A co jeśli nie potrzebujemy wybitnej dokładności w śledzeniu podłoża naszej podkładki, wykorzystujemy komputer bardziej do spraw biurowych, a potrzeba precyzji w większości przypadków ogranicza się do trafienia kursorem w odpowiednią rubrykę arkusza kalkulacyjnego? Wtedy być może wystarczy nam Natec CRAKE 2.





Źródło: Klinika IN4

