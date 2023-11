Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do oferty Natec trafił plecak wielofunkcyjny Natec Camel Pro. Jak zapewnia producent nowy model łączy najlepsze cechy poręcznych plecaków biurowych i bardziej pojemnych modeli turystycznych. Natec Camel Pro elastycznie dopasuje się do potrzeb podróżujących dzięki rozszerzającej się konstrukcji. Transformacja z wersji kompaktowej w pojemny plecak na dłuższe podróże jest szybka i łatwa – wystarczy użyć suwaka, by dodać mu 10 cm głębokości. W tym trybie plecak pomieści nie tylko laptop do 17.3” i wszelkie niezbędne akcesoria, ale także zmianę ubrań na kilka dni. Otwierająca się jak walizka główna komora sprawia, że dostęp do nich jest bardzo wygodny.







Komfort użytkowania ma gwarantować pianka ukryta pod przewiewną siatką oraz regulowany pasek piersiowy. Plecak można także trzymać za boczną rączkę jak neseser lub przymocować do walizki podróżnej za pomocą specjalnego paska. Ponadto Camel pro oferuje bezpieczną kieszeń na cenne drobiazgi, kieszonkę w szelce na kartę płatniczą lub token dostępowy, odporne na zachlapanie suwaki z możliwością zapięcia na kłódkę oraz zewnętrzne gniazdo USB z możliwością podpięcia np. powerbanka. Plecak Camel Pro cechuje elegancka czerń i minimalistyczny design. Dzięki przemyślanej konstrukcji sprawdzi się zarówno podczas wyjazdów biznesowych, jak też prywatnych wycieczek do miasta lub w plener.



Plecak dostępny jest w sprzedaży w prognozowanej cenie 189 PLN.



Wyróżniki produktu:

• 2 tryby: kompaktowy i pojemny na dalsze podróże.

• 3 komory (z czego 1 rozszerzana) oraz 10 kieszeni.

• Amortyzowana kieszeń na laptopa o przekątnej do 17.3”.

• Komora laptopa z zapięciem na kłódkę.

• Bezpieczna kieszeń od strony pleców oraz kieszonka na kartę lub token na szelce.

• Wygodna pianka i przewiewna tkanina na plecach i szelkach.

• Zewnętrzne gniazdo USB z możliwością podłączenia np. powerbanka.

• Odporne na zachlapanie suwaki.

• Pasek do przymocowania do walizki oraz boczny uchwyt.

































Źródło: Info Prasowe - Entrymedia