Multiporty marki LINQ

Brak wystarczającej liczby odpowiednich gniazd w laptopie czy komputerze stacjonarnym to częsta bolączka, ale potrzeba jest matką wynalazku. W sukurs przychodzą koncentratory, inaczej zwane multiportami lub hubami, które otwierają przed użytkownikami świat zupełnie nowych możliwości. Przyjrzyjmy się bliżej dwóm modelom hubów, podstawowemu i bardziej zaawansowanemu. Pierwszy to mały LINQ 4w1 4K HDMI Adapter, zgodnie z nazwą, cechuje się czterema wbudowanymi złączami. Port HDMI, obsługujący krystalicznie czysty obraz 4K (rozdzielczość 3840 x 2160) o częstotliwości odświeżania 60 Hz, jest idealny do pracy na większym ekranie telewizora czy projektora. Tak samo jak do oglądania filmów lub seriali w kinowej jakości. Dodatkowy port VGA umożliwia połączenie ze starszego typu wyświetlaczami, co czyni go przydatnym w różnych warunkach.







Ten niewielki (wymiary 5.8 cm x 4.4 cm x 1.5cm, 41g wagi), prostokątny adapter oferuje również port USB-A (w standardzie USB 3.2 Gen1) i obustronny USB-C. Drugi wspiera szybkie zasilanie energią np. smartfona z technologią Power Delivery o mocy do 100 W. O prostocie użytkowania dzięki kompatybilności plug-and-play chyba nie trzeba wspominać. Z kolei kabel o długości 15 cm powinien wystarczyć do wygodnego podłączenia huba do urządzenia docelowego.





A co, jeśli taka propozycja to nadal za mało pod względem liczby i zróżnicowania złącz? W ofercie producenta mamy prawdziwą „bestię” w segmencie kompaktowych multiportów, nadal mieszczących się w kieszeni spodni. Mowa o modelu LINQ 8w1 Pro Studio USB-C z aż 8 portami. Jego wymiary wynoszą 10.2 cm x 4.3 cm x 1.6 cm przy 80 g wagi.



Na pewno sporym wyróżnikiem jest możliwość wyświetlania oszałamiającego obrazu w najwyższej możliwej jakości. Wyjście HDMI 2.1 gwarantuje rozdzielczość 8K (7680 x 4320 pikseli) z idealną do pracy i oglądania filmów częstotliwością odświeżania ekranu 30 Hz oraz 4K HDR z częstotliwością 60 Hz. Co więcej, ten koncentrator wyposażono w gniazdo Multi-Gigabit Ethernet, obsługujące prędkości transferu do 2.5 Gb/s/2500 Mb/s.



W przypadku tego huba dostajemy też złącze USB-C z obsługą ładowania Power Delivery o mocy do 100 W. Mało? Dorzućmy do tego gniazdo USB-C 3.2 Gen2, umożliwiające transfer z prędkością do 10 Gb/s. I jeszcze dodatkowe cztery USB-A, w tym dwa do podpięcia urządzeń peryferyjnych.

































