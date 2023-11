HONOR nowy standard baterii w smartfonie HONOR Magic V2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W erze smartfonów wytrzymała bateria stała się niezwykle pożądanym podzespołem. Za wielką pojemnością ogniwa często idzie duży rozmiar, który odrzuca użytkowników szukających eleganckich rozwiązań i zmusza ich do szukania kompromisów. Odpowiedzią na ten problem jest HONOR Magic V2. Nowe urządzenie marki HONOR jest zarówno niezwykle cienkie, jak również wytrzymałe. Wszystko to za sprawą rewolucyjnego kompozytu krzemowo-węglowego. Dzięki zastosowaniu w baterii kompozytu krzemowo-węglowego, HONOR stworzył ogniwo. które jest nie tylko lżejsze i cieńsze, ale również bardziej zagęszczone energetycznie. Odchodząc od tradycyjnych baterii litowo-jonowych, HONOR Magic V2 zapewnia lepszą wydajność przy wykorzystaniu mniejszej powierzchni. Tym samym otrzymujemy smartfon, który mimo swojej smukłości potrafi wytrzymać od rana do nocy na jednym ładowaniu.







Nowe rozwiązanie, które robi różnicę

HONOR wyznaczył nowy standard i stworzył urządzenie, które ma tylko 4,7 mm grubości po rozłożeniu i zaledwie 9,9 mm po złożeniu. Inżynierowie marki zmienili również wewnętrzną architekturę smartfona, co pozwoliło zamknąć ją w niezwykle cienkiej obudowie. Mimo takich wymiarów znajduje się tu mocna bateria o pojemności 5000 mAh, która jest rozwiązaniem dotychczasowego kompromisu pomiędzy smukłością a wytrzymałością. Jej kluczową zaletą jest wysoka gęstość energii, czyli zdolność do jej magazynowania w stosunku do fizycznego rozmiaru. Krzem wykorzystany do stworzenia takiego rozwiązania może pomieścić więcej jonów litu niż grafit, który jest standardowym materiałem używanym w ogniwach litowo-jonowych. Dlatego HONOR Magic V2 wytrzyma dłużej na jednym ładowaniu bez zwiększania rozmiaru lub wagi smartfona.



Wprowadzenie nowego rodzaju baterii do modelu HONOR Magic V2 pozwoli użytkownikom na swobodne korzystanie z urządzenia bez obawy o jego rozładowanie. Dodatkowo smartfon dzięki swojej smukłości oraz niewielkiej wadze, wynoszącej 231 g, wygodnie leży w dłoni, jednocześnie zapewniając cały dzień pracy bez konieczności ładowania.



HONOR Magic V2, czyli składany smartfon stworzony od nowa

Przy pracach nad modelem HONOR Magic V2 inżynierowie HONOR podjęli się misji stworzenia składanego smartfona z niezwykle smukłą sylwetką. Proces ten obejmował połączenie innowacyjnych materiałów, nowej architektury wewnętrznej i miniaturyzacji podzespołów. Poza zastosowaniem nowych materiałów, układ wewnętrzny HONOR Magic V2 został skrupulatnie przeprojektowany. Każdy komponent przeanalizowano pod kątem zajmowanej przestrzeni, dzięki czemu powstała innowacyjna architektura „trzy w jednym". Takie rozwiązanie pozwoliło na połączenie wielu funkcji w pojedynczych komponentach, dzięki czemu w ich miejscu mogła znaleźć się większa bateria.



Miniaturyzacja wewnętrznych komponentów znacznie wpłynęła na smukły profil Magic V2. Dzięki pracom badawczo-rozwojowym firmy HONOR udało się zmniejszyć rozmiar wszystkich elementów, bez utraty wydajności. Zwracając uwagę na zarządzenie termiczne w tak kompaktowej konstrukcji, HONOR opracował ultracienki system chłodzenia. Mimo minimalnej przestrzeni jest on skuteczny i zapewnia wydajność oraz długotrwałość tego przełomowego smartfona.



Więcej o HONOR Magic V2 znajdziecie TUTAJ.





















Źródło: Info Prasowe - HONOR