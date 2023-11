Samsung - 98 cali wirtualnej rozgrywki w trzech polskich miastach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już za parę dni startuje wyjątkowa akcja gamingowa pt. „Prosta droga do rozgrywki”. W trzech polskich miastach – w Gdańsku, Warszawie i Krakowie – będzie można zanurzyć się wirtualnej rozrywce na gigantycznym telewizorze 98”, dzięki możliwości streamowania gier w chmurze na Samsung Smart TV. Strumieniowanie gier w chmurze to rozrywka, która zyskuje coraz większą popularność. Dzięki niej możliwy jest dostęp do wielu tytułów gier, które wcześniej były zarezerwowane tylko dla posiadaczy konsol. Tym samym, droga do wirtualnej rozgrywki staje się jeszcze prostsza i bardziej przystępna. Wystarczy telewizor Samsung Smart TV, dostęp do Internetu, subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate oraz kompatybilny kontroler od Xbox.







Jednym z przykładów takich funkcjonalności jest aplikacja Xbox Game Pass Ultimate na telewizorach telewizorach Samsung Smart TV. Dzięki niej można korzystać z setek gier z biblioteki Xbox Game Pass, które są strumieniowane od razu na ekran telewizora.



98 cali wyjątkowej rozrywki

A jak to wygląda w praktyce? O tym będzie można przekonać już w najbliższym czasie w strefach gamingowych zorganizowanych w trzech polskich miastach. Warto odwiedzić Centrum Handlowe Metropolia w Gdańsku, Fabrykę Norblina w Warszawie oraz Centrum Handlowe Serenada w Krakowie, gdzie będzie można zanurzyć się w wirtualnej rozgrywce na dużym, aż 98- calowym ekranie telewizora Samsung.



Tak gigantyczny ekran zadba o niezapomniane wrażenia na wielką skalę. W trakcie turniejów gamingowych zachwyci detalami, płynną akcją, realistycznym obrazem i równie porywającym brzmieniem. W najnowszych telewizorach Samsung udoskonalono proces skalowania o jakości zbliżonej do 4K, który oparty jest aż na 20 wielomodelowych sieciach neuronowych, które analizują dane obrazu. Każda z sieci odpowiada za określony obszar i jest automatycznie dobierana przez algorytm, aby zwiększyć jakość dostarczanej treści. Ponadto, sztuczna inteligencja optymalizuje techniki skalowania, redukcji szumów, zwiększania ostrości i pogłębiania czerni, zapewniając najwyższą jakość obrazu na bardzo dużym ekranie. Dzięki temu oraz wykorzystaniu najnowszych technologii obraz w grze jest niezwykle realny, wręcz pochłaniający gracza.



Telewizory Samsung Neo QLED i QLED posiadają szereg udogodnień dla graczy. Wyposażone są w Zaawansowany Upłynniacz Ruchu+. Dzięki wyjątkowej poprawie ruchu do 120Hz obraz odświeżany jest 120 razy na sekundę, więc wydarzenia na ekranie można obserwować w czasie rzeczywistym. Dzięki temu widzowie będą cieszyć się udoskonaloną dynamiką bez rozmyć ruchu i opóźnień. Z kolei funkcja Free Sync Premium Pro zapewni prawdziwe doświadczenie gry HDR, eliminując rozdarcie i szarpanie obrazu, co jest szczególnie istotne przy grach wymagających szybkiej reakcji.



Wśród udogodnień jest też m.in. Panel Gracza 3.0 z wirtualnym punktem celowania (Virtual Aim Point), oraz możliwością kontrolowania dodatkowych akcesoriów np. takich jak słuchawki. Wszystko odbywa się bez konieczności opuszczania gry. We wszystkich trzech strefach będzie można spróbować swoich sił w grach, takich jak na przykład Forza Horizon. Gracze, którzy uzyskają trzy najlepsze czasy danego dnia zostaną nagrodzeni kodami do Xbox Game Pass. Co więcej, w strefie będzie można zrobić sobie także pamiątkowe zdjęcie oraz utrzymać upominek w zamian za publikację w mediach społecznościowych.



Daty i miejsca stref:

24-25.11 – Galeria Metropolia w Gdańsku (piątek – sobota 11:00 – 21:00)

1-2.12 – Fabryka Norblina (piątek-sobota 12:00 – 22:00)

8-9.12 – Centrum Serenada Kraków (piątek – sobota 11:00 – 21:00)























Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG