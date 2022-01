Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Netatmo zapowiada premierę swojego pierwszego urządzenia kompatybilnego ze standardem Matter – Inteligentnego Czujnika Bezpieczeństwa. Nowość od francuskiego producenta będzie poszerzeniem gamy produktów zaprojektowanych z myślą o poprawie bezpieczeństwa i komfortu w domu. Matter to nowy standard komunikacji urządzeń podłączonych do Internetu. Pozwala on na łączenie urządzeń od różnych producentów w ramach jednego ekosystemu i ich wzajemną współpracę na bazie np. scenariuszy działań. Matter opiera się na technologiach takich jak IP, Wi-Fi czy Thread. Dzięki temu ostatniemu protokołowi stworzona sieć powiązanych produktów pozostaje wydajna i energooszczędna, nawet w przypadku większych odległości między urządzeniami czy przeszkód np. w postaci ścian.







Standard Matter powstał z inicjatywy organizacji Connectivity Standard Alliance, której Netatmo jest członkiem od początku jej działalności. Zrzesza ona blisko 220 firm, w tym gigantów z branży technologicznej. Dzięki temu idea inteligentnego domu staje się jeszcze prostsza i dostępna dla większej liczby użytkowników.



Inteligentny Czujnik Bezpieczeństwa od Netatmo

Inteligentny Czujnik Bezpieczeństwa to sensor kontaktu i ruchu wykorzystujący podczerwień. Urządzenie należy umieścić na drzwiach i oknach, dzięki czemu użytkownik za pośrednictwem aplikacji na smartfon, będzie mógł sprawdzić, czy są one otwarte lub zamknięte. Otrzyma również natychmiastowe powiadomienie, kiedy czujnik wykryje niepożądany ruch. Dzięki kompatybilności ze standardem Matter, Inteligentny Czujnik Bezpieczeństwa można połączyć z innymi urządzeniami w tym samym ekosystemie inteligentnego domu. Umożliwia to zaprojektowanie scenariuszy działań poprawiających komfort i bezpieczeństwo domowników. Przykładowo, kiedy sensor wykryje obecność ludzi w pomieszczeniu, może automatycznie uruchomić ogrzewanie lub klimatyzację.























Źródło: Info Prasowe / Netatmo