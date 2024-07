Noctua NH-D15 G2 i nowe wentylatory NF-A14x25r G2 PWM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Chłodzenie Noctua NH-D15 z seryjnymi wentylatorami NF-A15 znają chyba wszyscy entuzjaści wydajnych coolerów, bo ta flagowa konstrukcja austriackiego producenta, była z nami od wielu lat. Jednak nowoczesne procesory grzeją się coraz mocniej, więc Noctua zaprezentowała drugą generację tego schładzacza o nazwie NH-D15 G2, która została uzbrojona w nowe wentylatory NF-A14x25r G2 PWM. Zmienił się dwuwieżowy radiator, który teraz otrzymał osiem ciepłowodów HeatPipe, a całość została asymetrycznie wychylona na jedną stronę, co pozwala nie kolidować z kartą graficzną umieszczona w górnych slotach PCIe x16 na nowoczesnych płytach głównych. Dołączone do zestawu wentylatory mają specyficzny kształt łopat wirnika, który znacząco zwiększa wydajność chłodzenia, zachowując wysoką kulturę pracy.







Wentylatory NF-A14x25r G2 PWM będzie można również kupić oddzielnie, a już we wrześniu dostępna będzie wersja z kwadratowymi ramkami, którą będziemy mogli zamontować na chłodnicach wodnych zestawów AIO. Zarówno cooler, jak i wentylatory otrzymują sześć lat gwarancji producenta. W zestawie montażowym schładzacza, dostaniemy system SecuFirm2+ oraz pastę termoprzewodzącą NT-H2, a wszystko to w cenie około 150 USD.













































źródło: TechPowerUP