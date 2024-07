Sharkoon OfficePal M25W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharkoon zaprezentował nowy model bezprzewodowej myszy OfficePal M25W, dedykowanej do współpracy z komputerami PC oraz mobilnymi notebookami. W jej kompaktowym, ergonomicznie stylizowanym kadłubku ukryto sześć przycisków i optyczny PixArt-PAW3104, pracujący z maksymalną czułością 4000 DPI, regulowaną w czterech poziomach. Umieszczony w gryzoniu akumulator, ma zapewnić jej ciągłość pracy do pięćdziesięciu godzin, a dzięki załączonemu do zestawu przewodowi 2 x USB-c, zawsze możemy ją podładować w trybie pracy z kabelkiem. Całość gotowa do do użycia waży zaledwie 69 gramów, a wybierać możemy miedzy wersją czarną lub białą. Ceny jeszcze nie podano.



























źródło: TechPowerUP