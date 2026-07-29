Noctua i Prusa Research - filamenty PETG w kolorach Noctua

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Noctua i Prusa Research poszerzyły dziś ofertę filamentów do druku 3D o charakterystyczne kolory Noctua. Nowe materiały Prusament PETG uzupełniają wcześniej wprowadzone na rynek materiały PLA, oferując wyższą wytrzymałość i odporność na temperaturę w bardziej wymagających zastosowaniach. Chociaż PLA, jest niewątpliwie najłatwiejszym w druku materiałem, a zatem idealnym zarówno dla nowicjuszy, jak i ekspertów poszukujących maksymalnej wygody i niewymagających wysokiej stabilności mechanicznej ani termicznej, jednak PETG pozostaje nadal wygodny w druku, oferując jednocześnie doskonałą wytrzymałość mechaniczną i odporność na wyższą temperaturę. Dzięki temu idealnie nadaje się do elementów narażonych na obciążenia strukturalne lub używanych w środowiskach, w których temperatura może przekraczać 50°C.







Podobnie jak poprzednie filamenty PLA, nowe materiały Prusament PETG w kolorach Noctua Beige i Noctua Brown, zostały starannie dopracowane pod kątem maksymalnej spójności z charakterystycznymi kolorami Noctua, dzięki czemu dopasowanie kolorów do wydruków z wentylatorami i innymi produktami firmy Noctua jest doskonale dostosowane. Filamenty są produkowane przez Prusa Research w Pradze w jednym zakładzie w Czechach, co gwarantuje to nieskazitelną, spójną jakość z wyjątkowo ścisłymi tolerancjami (±0.02 mm), maksymalną dokładnością kolorów i ciągłym monitorowaniem parametrów produktu.

























źródło: Info Prasowe - Noctua