HAMMER VENTUS - pancerna technologia w miejskiej formie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polska marka HAMMER wprowadza do sprzedaży VENTUS – nową linię urządzeń, która łączy charakterystyczną dla marki odporność ze smuklejszą konstrukcją i nowoczesnym, miejskim designem. Serię tworzą smartfon HAMMER VENTUS 5G oraz smartwatche HAMMER WATCH VENTUS PRO i HAMMER WATCH VENTUS. HAMMER VENTUS 5G, to główny model nowej linii. Smartfon ma zaledwie 8.2 mm grubości i waży 172 g, a jednocześnie zachowuje kluczowe cechy urządzeń HAMMER: odporność IP69, zgodność ze standardem MIL-STD-810H oraz konstrukcję opartą na ponad 10-letnim doświadczeniu marki w projektowaniu pancernych urządzeń.







AMOLED, bateria węglowo-krzemowa i aparat noktowizyjny

HAMMER VENTUS 5G został wyposażony w ekran AMOLED 6.77” z odświeżaniem 120 Hz, jasnością do 4500 nitów oraz szkłem ochronnym SCHOTT Xensation Up. Za wydajność odpowiada procesor MediaTek Dimensity 7100, wspierany przez 8 GB RAM LPDDR5 i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Smartfon działa pod kontrolą Androida 16. HAMMER gwarantuje 5 lat aktualizacji oprogramowania i poprawek bezpieczeństwa, w tym co najmniej jedną aktualizację systemu Android.



Model korzysta z baterii węglowo-krzemowej 5000 mAh, która pozwala połączyć dobrą pojemność z cienką konstrukcją urządzenia. Telefon obsługuje szybkie ładowanie 45 W, ładowanie zwrotne, 5G, NFC oraz eSIM. HAMMER VENTUS 5G oferuje także aparat główny 108 Mpx z elektroniczną stabilizacją obrazu, przedni aparat 32 Mpx oraz kamerę noktowizyjną 8 Mpx, umożliwiającą rejestrowanie obrazu także w całkowitej ciemności. Dodatkowym wyróżnikiem jest aplikacja pozwalająca wysyłać wiadomości głosowe na odległość do 200 m poza zasięgiem sieci.



BumpAIR, czyli autorska ochrona w zestawie

W zestawie ze smartfonem znajduje się etui ochronne z autorską technologią BumpAIR i certyfikatem MIL-STD-810H. Wzmocnione narożniki z komorami powietrznymi pomagają rozpraszać energię uderzeń i dodatkowo chronią najbardziej narażone części telefonu, nie zasłaniając jego designu.

Etui zostało zaprojektowane jako integralna część całej koncepcji urządzenia – od smukłej konstrukcji telefonu po dodatkowe zabezpieczenie punktów najbardziej podatnych na uszkodzenia.



Cena smartfona wraz z etui wynosi 1799 PLN.





HAMMER WATCH VENTUS PRO – smartwatch na trasę, trening i regenerację

Drugim kluczowym urządzeniem premierowej linii jest HAMMER WATCH VENTUS PRO. To lekki smartwatch z ekranem AMOLED 1.43”, mapami offline, dwuzakresowym GPS, wodoszczelnością 5 ATM, standardem MIL-STD-810H, szkłem Panda Glass, 256 MB pamięci oraz wsparciem AI HAMMY w aplikacji HAMMER App. Zegarek umożliwia korzystanie z tras GPX, monitorowanie aktywności, snu, stresu, regeneracji oraz gotowości organizmu do wysiłku. Dzięki temu sprawdzi się podczas treningów, wycieczek, podróży i codziennego monitorowania formy. Linię uzupełnia HAMMER WATCH VENTUS, lżejszy model do codziennej aktywności, wyposażony m.in. w ekran AMOLED, GPS, wodoszczelność 5 ATM oraz funkcje wspierające trening i regenerację.



Cena HAMMER WATCH VENTUS PRO wynosi 499 PLN, a HAMMER WATCH VENTUS 299 PLN.





HAMMER VENTUS z Janem Błachowiczem

W premierę nowej linii zaangażował się również Jan Błachowicz, ambasador marki HAMMER. Smartfon HAMMER VENTUS 5G towarzyszył zawodnikowi podczas przygotowań do najbliższej walki, pokazując możliwości urządzenia w rytmie treningów, odpoczynku i codziennych aktywności.



Promocja na start

Z okazji premiery HAMMER przygotował specjalną ofertę na zestaw obejmujący smartfon HAMMER VENTUS 5G oraz smartwatch HAMMER WATCH VENTUS PRO. W ramach promocji premierowej można go kupić za 1998 PLN, czyli o 300 PLN taniej niż przy zakupie obu urządzeń osobno.



Dostępność

Premierowe urządzenia z linii HAMMER VENTUS są już dostępne w sklepie internetowym producenta, u partnerów handlowych oraz w ofercie Play, gdzie klienci znajdą smartfon HAMMER VENTUS 5G i zegarek HAMMER WATCH VENTUS PRO.

























źródło: Info Prasowe - mPTech