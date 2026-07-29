Wielozadaniowe etui Razer Travel Case Folio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer oficjalnie zaprezentował dziś Travel Case Folio do klawiatur przenośnych – najnowsze rozwiązanie w swojej ofercie akcesoriów mobilnych, które kompleksowo zabezpiecza klawiaturę, służy za regulowaną podstawkę dla tabletów i konsol przenośnych, a także bez problemu mieści się w każdej torbie, gwarantując wygodne pisanie w podróży. Zaprojektowane specjalnie dla perfekcyjnego dopasowania do modeli Razer Joro oraz Magic Keyboard, etui Travel Case Folio idealnie pomieści również inne klawiatury przenośne o zbliżonych gabarytach. Antypoślizgowa wyściółka z mikrofibry stabilnie otula urządzenie i pewnie unieruchamia je wewnątrz, gwarantując pełną stabilność bez względu na to, czy grasz na kanapie, piszesz w ulubionej kawiarni, czy pracujesz w trasie.







Dowolny kąt, pełna swoboda

Wbudowany zawias umożliwia wykorzystanie etui jako wielopozycyjnej podstawki pod tablety oraz przenośne konsole gamingowe. Bez względu na to, czy relaksujesz się przy ulubionym tytule na kanapie, robisz notatki na tablecie, czy nadrabiasz zaległości w e-mailach między lotami, stabilne wsparcie utrzymuje ekran pod idealnym kątem, pozwalając Ci skupić się na tym, co naprawdę ważne, zamiast na poprawianiu sprzętu.



Niezwykle smukłe, gotowe na wszystko

Zaprojektowane tak, by niemal znikać w dowolnej torbie, to ultra-smukłe etui praktycznie nie zwiększa objętości Twojego bagażu i jest wyjątkowo poręczne w noszeniu. Z łatwością wślizgnie się obok laptopa, schowa w torbie na ramię lub ruszy w drogę jako samodzielne akcesorium. Smukła konstrukcja dba o lekkość całego zestawu i pełną mobilność stanowiska, dzięki czemu nic nie zwalnia Twojego tempa – bez względu na to, czy zmierzasz na zajęcia, do kawiarni, czy wyjeżdżasz na weekend. Wprowadzając na rynek Travel Case Folio do klawiatur przenośnych, Razer konsekwentnie rozbudowuje swoją linię akcesoriów mobilnych, łącząc niezawodną ochronę, wszechstronność i stacjonarną wydajność w sprzęcie stworzonym do bycia w ruchu.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Sugerowana cena detaliczna (MSRP), to 55.99 USD / 49.99 EURO. Produkt dostępny już teraz na Razer.com, w salonach RazerStore oraz u wybranych partnerów handlowych na całym świecie.

































źródło: Info Prasowe - Razer