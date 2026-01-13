Nowa generacja BenQ InstaShow

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

BenQ zaprezentowało swoją całkowicie odnowioną linię produktów InstaShow – modele VS25, WDC25 i WDC15 – wyposażone w wyróżniającą BenQ funkcję uruchamiania bezprzewodowych prezentacji i hybrydowych konferencji jednym dotknięciem. Umożliwia to natychmiastowe rozpoczęcie spotkań bez konieczności instalowania sterowników, aplikacji czy logowania do sieci i konieczności wzywania pomocy technicznej. Zaprojektowany z myślą o bezproblemowej współpracy, InstaShow eliminuje konieczność pobierania sterowników, aplikacji, uzyskiwania uprawnień i poświęcania czasu na konfigurację – wszystko dzięki całkowicie bezaplikacyjnemu, bezsterownikowemu i bez sieciowemu procesowi pracy.







Dla menedżerów IT oznacza to brak cyklicznych instalacji, brak konfiguracji sieci i znacznie mniej awaryjnych połączeń z zaporą sieciową. Wszystkie modele oferują obsługę przyjazną dla gości. VS25 obsługuje zarówno BYOM (Bring Your Own Meeting/Model), jak i BYOD (Bring Your Own Device) w przypadku spotkań hybrydowych, a WDC25 obsługuje BYOD w przypadku współpracy osobistej, zapewniając natychmiastową integrację z różnymi stylami spotkań. VS25 i WDC25 obsługują również podział ekranu na 4 niezależne pola, umożliwiając jednoczesne udostępnianie treści przez wielu prezenterów (różnych źródeł). W hybrydowych salach konferencyjnych VS25 płynnie integruje się z istniejącymi rozwiązaniami AV, idealnie dopasowując się do różnych układów pomieszczeń, obsługując wiele źródeł sygnału i zapewniając maksymalną elastyczność urządzenia.



Zero opóźnień czyli Bezproblemowa obsługa

Stworzone z myślą o przejrzystości i responsywności, modele VS25 i WDC25 zapewniają płynną transmisję bezprzewodową 4K/60 kl./s, nawet z treściami HDCP, podczas gdy WDC15 zapewnia ostry obraz 4K/30 kl./s, idealny do codziennych spotkań. Sterowanie dotykowe umożliwia prezenterom naturalną interakcję na interaktywnych wyświetlaczach bez przerywania płynności, a strumieniowanie o niskim opóźnieniu w całej ofercie zachowuje szczegółowość, ruch i responsywność, zapewniając dopracowane wrażenia z prezentacji.



Zero naruszeń oznacza Bezpieczeństwo

InstaShow zapewnia bezpieczeństwo każdego spotkania dzięki ochronie klasy korporacyjnej. Brak powiązania z siecią i brak oprogramowania minimalizuje niebezpieczeństwo wycieku danych. Każdy z modeli oferuje szyfrowanie WPA3, zgodność z HDCP i certyfikat CVSS 4.0, spełniając najwyższe standardy bezpieczeństwa. VS25 i WDC25 dodatkowo wzmacniają ochronę dzięki szyfrowaniu WPA3 Enterprise i chipsetom na poziomie routera, co zapewnia większe bezpieczeństwo połączenia. Zaprojektowane i wyprodukowane na Tajwanie, wszystkie modele wykorzystują bezprzewodowe chipsety MediaTek lub Realtek, aby chronić integralność transmisji i poufne dane. Zaprojektowane z myślą o łatwym zarządzaniu, InstaShow obsługuje również wymienne wtyczki, co zapewnia szeroką kompatybilność urządzeń i zarządzanie w chmurze (dostępne w VS25 i WDC25), umożliwiając scentralizowane monitorowanie i usprawnione aktualizacje dla zespołów IT.



W pełni zmodernizowana rodzina produktów InstaShow: VS25, WDC25 i WDC15 wyznacza nowe standardy dla bezprzewodowych systemów prezentacji i konferencji, łącząc prawdziwą prostotę obsługi jednym dotknięciem, brak konieczności instalacji oprogramowania, rozdzielczość 4K i wysokie bezpieczeństwo. pomagając zespołom w jasnej komunikacji, pewnej współpracy i punktualnym rozpoczynaniu każdego spotkania.

















źródło: Info Prasowe - BENQ