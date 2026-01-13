World of Warships - Nowe pancerniki w najnowszej aktualizacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Studio Wargaming, twórcy i wydawcy wiodącej wieloosobowej gry morskiej inspirowanej historią World of Warships, rozpoczyna rok kolejną bogatą aktualizacją – nowi dowódcy, okręty, wydarzenia i znacznie więcej czeka na graczy. Flota debiutujących europejskich pancerników dokuje we wczesnym dostępie razem z rozpoczynającym się wydarzeniem „Zwycięski odzysk” z francuskim okrętem podwodnym Surcouf, a dzięki współpracy z YouTuberem martincitopants do gry dołączają też nowi dowódcy. Poza cyfrową rozgrywką, World of Warships prezentuje kalendarz na rok 2026 w Atlasie Morskich Muzeów – projekt wspierający morskie dziedzictwo powstał we współpracy z 12 renomowanymi okrętami-muzeami w Stanach Zjednoczonych, a jego elementami są m.in. kolekcjonerski kalendarz ścienny czy seria darmowych misji bitewnych w grze.







Europejskie pancerniki we wczesnym dostępie

Nowy rok rozpoczyna się wraz z pojawieniem się nowych pancerników w fazie wczesnego dostępu. Gracze mogą wypróbować siedem premierowych jednostek z całej Europy, dostępnych na kolejnych poziomach: Yavuz Sultan Selim, Tegetthoff, Laudon, Chios, Enigheten, Gustav den Store i Thor. Każdy z okrętów wyposażony jest w torpedy dalekiego zasięgu, które zadają solidne obrażenia, a ich siła rośnie na wyższych poziomach jednostek. Co więcej, wszystkie okręty posiadają dobre maskowanie dla pancerników. Od V poziomu okręty te otrzymują też czasowy materiał eksploatacyjny Awaryjne doładowanie, umożliwiający dynamiczną zmianę pozycji, a jednostki od VIII poziomu wyżyw otrzymają też Radar dozorowania.



Razem z nowościami do gry trafia Przepustka wydarzenia, która zaoferuje dwie linie progresji, obie wypakowane nagrodami, w tym kamuflażami, dwoma nowymi europejskimi okrętami i kontenerami z kolekcji „Honor, uczciwość, cnota”. Ten zestaw składający się z 60 elementów inspirowany jest wiceadmirałem Royal Australian Navvy, Johnem Augustinem Collinsem. Gracze, którzy zbiorą całość otrzymają Collinsa jako Dowódcę – pierwszego unikalnego dowódcę Wspólnoty w grze, razem ze specjalnym zestawem talentów i ulepszonych zdolności.



Legendarny okręt podwodny Surcouf na czele nowego wydarzenia „Zwycięski odzysk”

Od 5 lutego, w ostatnim tygodniu aktualizacji, gracze będą mieli okazję wziąć udział w nowym wydarzeniu „Zwycięski odzysk”. Przez łączenie i wymiany zasobów, odblokują godne pozazdroszczenia nagrody, wśród których znajdują się m.in.: panazjatycki krążownik premium VIII poziomu Narai czy włoski pancernik premium VIII poziomu Marcantonio Colonna.

Jednak głównym bohaterem nowego zestawu nagród jest francuski okręt podwodny Surcouf, historyczna jednostka uzbrojona w cztery przednie wyrzutnie torpedowe, dwie potrójne wyrzutnie rufowe, artylerię składającą się z dwóch dział kalibru 203 mm, a także zdolności do przeprowadzania nalotów przeciw innym okrętom podwodnym. Niektóre z elementów arsenału Surcouf poziomu X są ograniczone do określonych głębokości, a jednostka nie posiada ani sonaru, ani torped akustycznych do walki z okrętami podwodnymi wroga, co sprawia, że najlepiej sprawdza się jako okręt nawodny, a zanurzenie służy wyłącznie do przemieszczania się w ukryciu.



Martincitopants rozpoczyna rejs w World of Warships

Nonsens na pełnym morzu - YouTuber martincitopants dołącza do gry jako Dowódca Captain Mart, a wraz z nim specjalny stały kamuflaż martincitopants. Gracze mogą odblokować kapitana Marta i dodatkowe gadżety w specjalnej misji dostępnej za pomocą kodu, który zostanie ujawniony w mediach społecznościowych w najbliższej przyszłości. W zbrojowni będzie również dostępna do odblokowania niestandardowa flaga kapitana Marta.



Atlas Muzeów Morskich uczci 12 miesięcy historii marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych

Atlas Muzeów Morskich 2025 wprowadza World of Warships w nowy rok. Opracowany w ścisłej współpracy z 12 renomowanymi amerykańskimi okrętami-muzeami, kalendarz na rok 2026 upamiętnia kultowe okręty, które ukształtowały morskie dziedzictwo Stanów Zjednoczonych. Projekt obejmuje kolekcjonerski kalendarz ścienny, który można kupić na stronie: merch.worldofwarships.com, a także bezpłatny kalendarz online dostępny dla wszystkich graczy od stycznia.



Dzięki misjom bojowym w grze powiązanym z kalendarzem online, gracze mogą poznać historie muzealnych jednostek biorących udział w akcji i doświadczyć jej bezpośrednio przez ograniczony czas. W ramach tej inicjatywy World of Warships przekaże swoją część zysków ze sprzedaży kalendarza ściennego na rzecz organizacji Historic Naval Ships Association (HNSA) i jej bieżących działań, których celem jest ochrona historycznych okrętów wojennych.





























źródło: Info Prasowe - Wargaming