Samsung i Netflix - Galaxy z motywem Stranger Things

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wraz z zakończeniem serialu „Stranger Things” Samsung i Netflix dają fanom możliwość celebrowania finałowego sezonu kultowej produkcji, która przez niemal dekadę stała się popkulturowym fenomenem. Od 12 stycznia do 22 lutego 2026 użytkownicy smartfonów Samsung Galaxy w Polsce i innych 185 krajach mogą pobrać ekskluzywny motyw oraz tapety inspirowane serialem „Stranger Things” za pośrednictwem Galaxy Store. Zawartość dostępna jest bez dodatkowych opłat przez ograniczony czas dla osób, które pobiorą lub uruchomią aplikację Netflix.







Ikoniczne obrazy popkulturowego fenomenu

Od swojej premiery w 2016 roku „Stranger Things” stał się jednym z kluczowych tytułów stojących za globalnym sukcesem Netflix, jako wiodącej platformy rozrywkowej na świecie. Serial okazał się międzynarodowym hitem, angażując widzów i wywołując dyskusje ponad granicami i pokoleniami. Po premierze pierwszej części 5. sezonu, która miała miejsce 27 listopada 2025 r., produkcja zajęła 1. miejsce w 91 krajach i zgromadziła 59.6 mln wyświetleń w ciągu pierwszych pięciu dni – był to najlepszy start w historii anglojęzycznych seriali Netflix. „Stranger Things” jako pierwszy serial w historii platformy umieścił jednocześnie wszystkie pięć sezonów w globalnym Top 10, utrzymując ten rekord przez pięć kolejnych tygodni. Wszystkie odcinki finałowego sezonu są już dostępne na całym świecie wyłącznie w serwisie Netflix.



Ekskluzywne treści przygotowane przez Samsung, inspirowane są piątym sezonem serialu. Specjalna kolekcja motywów i tapet dostępna będzie do pobrania w Galaxy Store od 12 stycznia do 22 lutego. Kolekcja obejmuje specjalny motyw oraz pięć tapet przedstawiających postacie i charakterystyczne lokacje znane z serialu, w tym Hawkins oraz Drugą Stronę. Wizualna stylistyka nawiązuje do unikalnego klimatu „Stranger Things”, pozwalając fanom przenieść elementy świata serialu do codziennego życia na ekranach smartfonów Galaxy.



Partnerstwo celebrujące znakomite historie

Wieloletnie partnerstwo Samsung i Netflix zapewnia wysokiej jakości, angażujące treści inspirowane najpopularniejszymi produkcjami na świecie. Najnowsza współpraca jest kontynuacją niedawnego partnerstwa przy okazji globalnego hitu filmowego „KPop Demon Hunters”, a wcześniej firmy wspólnie świętowały premierę 4. sezonu serialu „Stranger Things”.











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG