Nowa generacja składanych smartfonów motorola razr

Dwadzieścia lat po premierze kultowego RAZR V3, Motorola zaprezentowała najnowszą odsłonę swoich składanych smartfonów. W modelach razr 50 ultra oraz razr 50 ikoniczny design powraca po raz kolejny, naszpikowany najnowocześniejszą technologią i wspierany przez sztuczną inteligencję. Nie zabrakło również eleganckiej oprawy z wegańskiej skóry w niepowtarzalnych kolorach Pantone. Motorola razr 50 ultra oraz razr 50 znów wyznaczają rynkowe trendy, oferując największy wśród wszystkich składanych smartfonów zewnętrzny wyświetlacz o uniwersalnej funkcjonalności. Nie jest on tylko dodatkiem służącym do wyświetlania powiadomień, ale uniwersalnym drugim ekranem, na którym użytkownik może uruchomić większość aplikacji mobilnych. W modelu razr 50 ultra wyświetlacz zewnętrzny ma rekordową wśród dostępnych na rynku smartfonów z klapką przekątną 4”. Drugi z zaprezentowanych smartfonów – razr 50 – ma zewnętrzny wyświetlacz o przekątnej 3.6”.







Oba smartfony pozwalają na zewnętrznym ekranie korzystać z pomocy sztucznej inteligencji Google Gemini, dają błyskawiczny dostęp do Zdjęć Google oraz panelów Spotify (łatwe zarządzanie muzyką) oraz Bose (sterowanie słuchawkami z serii moto buds oraz słuchawkami marki Bose). Motorola przygotowała także dla rodziny razr liczne opcje personalizacji zewnętrznego ekranu – od nowych tarcz zegara, poprzez tworzenie własnego wygaszacza, aż po generowanie indywidualnych tapet ekranu za pomocą funkcji Style Sync wspieranej przez moto ai.



Motorola razr 50 ultra. Najbardziej funkcjonalna „klapka” na rynku

Flagowy model wśród nowych składaków wyróżnia się nie tylko swoim wyjątkowym wyglądem, odważnymi kolorami i niezwykle dopracowanym wykończeniem z miękkiej, wegańskiej skóry. Motorola razr 50 ultra to również najbardziej dopracowany smartfon z klapką w historii marki. Cechuje go wysoka wytrzymałość przeprojektowanego zawiasu, który pozwala rozkładać i składać smartfon jedną ręką. Zewnętrzny wyświetlacz chroniony jest szkłem Gorilla Glass Victus, a samo urządzenie uzyskało certyfikację IPX8 – zapewniającą wysoki stopień odporności na zalanie oraz zanurzenie w słodkiej wodzie (nawet do głębokości 1.5 m na maksymalnie 30 minut). Ramka smartfona wykonana jest z wysokiej klasy aluminium.



Zewnętrzny wyświetlacz pOLED o przekątnej 4”, będący znakiem rozpoznawczym modelu razr 50 ultra, posiada rozdzielczość 1272 x 1080 pikseli i odświeżany jest z częstotliwością do 165 Hz. Dzięki maksymalnej jasności sięgającej 2400 nitów można z niego korzystać nawet w letni, słoneczny dzień. Po otwarciu smartfon oddaje do dyspozycji użytkownika ekran o przekątnej 6.9” i rozdzielczości FHD+ (2640 x 1080 pikseli), wykonany w technologii Foldable AMOLED. Oferuje on tak samo wysokie odświeżanie (do 165 Hz), a jego maksymalna jasność może osiągnąć nawet 3000 nitów. Jest to ogromna przestrzeń do komfortowej pracy, oglądania materiałów wideo, czy korzystania z aplikacji mobilnych.



Sercem najnowszej „klapki” jest procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 – ten sam, który znalazł się w tegorocznym flagowcu z rodziny edge (motorola edge 50 ultra). Razr 50 ultra oddaje do dyspozycji użytkownika również 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej (ROM) w bardzo szybkim standardzie UFS 4.0. Smartfon zasila bateria o pojemności 4000 mAh, którą można ładować zarówno przewodowo (Turbo Power 45 W) jak i bezprzewodowo, z mocą 15 W. Wspierane jest również 5 W bezprzewodowe ładowanie zwrotne, przydatne gdy potrzebujemy doładować akcesoria, takie jak słuchawki bezprzewodowe. Smartfon wyposażony został w głośniki stereo ze wsparciem dla technologii Dolby Atmos oraz Spatial Sound, także w trzy mikrofony gwarantujące wysoką jakość rozmów. Poza obsługą fizycznej karty SIM znajdziemy tu również eSIM.



Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, nowością w rodzinie razr jest obecność teleobiektywu. Główny moduł aparatu w modelu razr 50 ultra składa się z dwóch sensorów: (50 Mpx f/1.7) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz teleobiektywu 50 Mpx f/2.0 z dwukrotnym zoomem optycznym). Ze względu na unikalną konstrukcję urządzenia, główny moduł jest także dedykowanym zestawem do robienia zdjęć selfie. Można go używać nie rozkładając smartfona. Razr 50 ultra wyzwala też kreatywność, gdyż możliwości zablokowania zawiasu w różnych położeniach pozwalają na korzystanie z aparatu w trybie fotobudki, gdzie smartfon sam pełni rolę statywu. Przedni aparat 32 Mpx (f/2.4) dostępny jest po rozłożeniu smartfona.



Urządzenie oferuje szereg funkcji fotograficznych opartych na sztucznej inteligencji:

• Photo Enhancement Engine: wykorzystuje sztuczną inteligencję do jednoczesnego stosowania ustawień z różnych trybów fotografowania w jednym trybie, aby zapewnić efektowny wygląd każdego zdjęcia. • Technologia ta dostraja obraz w celu uzyskania optymalnej szczegółowości, przejrzystości, świateł, cieni, kolorów i efektu bokeh;

• Stabilizacja adaptacyjna: ustala prędkość ruchu podczas filmowania i dynamicznie dostosowuje poziom stabilizacji, aby zapewnić najlepsze rezultaty - idealnie nadaje się do nagrywania wideo podczas biegu lub jazdy na rowerze.

• Zdjęcie w ruchu: automatycznie wydłuża i dostosowuje czas otwarcia migawki w zależności od różnych warunków oświetleniowych, gdy użytkownik chce uchwycić idealne zdjęcie skoków lub ulubionej dyscypliny sportu;

• Długi czas ekspozycji: do rejestrowania artystycznych smug świetlnych lub gładkich wodospadów jednym dotknięciem;

• Superzoom dodatkowo zwiększa możliwości fotografowania, poprawiając wyniki za pomocą algorytmu uczenia maszynowego, aby uchwycić szczegóły nawet z dużej odległości.

Dzięki współpracy z firmą Pantone model razr 50 ultra dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: granatowej (Midnight Blue), zielonej (Spring Green), fuksji (Hot Pink) oraz w najmodniejszej w tym sezonie barwie Peach Fuzz (kolor roku 2024 Pantone).





Motorola razr 50. Składany smartfon w konkurencyjnej cenie

Drugi z zaprezentowanych składanych smartfonów – motorola razr 50 – to następca ubiegłorocznego modelu razr 40. Stworzono go dla osób, które myślą o urządzeniu z klapką i chciałyby zacząć swoją przygodę z rodziną razr, ale jednocześnie nie potrzebują rasowego flagowca. Najbardziej rzucającą się w oczy nowością w stosunku do razr 40 jest obecność w modelu razr 50 pełnowymiarowego wyświetlacza zewnętrznego pOLED o przekątnej 3.6” (rozdzielczość 1056 x 1066 pikseli, odświeżanie do 90 Hz, jasność maksymalna 1700 nitów). Oferuje on bardzo szeroką funkcjonalność i można na nim uruchamiać aplikacje mobilne. Po rozłożeniu urządzenia użytkownik może korzystać z ekranu Foldable AMOLED o przekątnej 6.9” w rozdzielczości FHD+, z odświeżaniem do 120 Hz i maksymalną jasnością 3000 nitów.



Motorola razr 50 wykorzystuje nowy procesor MediaTek Dimensity 7300X i oferuje 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej ROM w standardzie UFS 2.2. Bateria ma pojemność 4200 mAh i ładuje się z mocą 30 W (lub 15 W bezprzewodowo). Podobnie jak w przypadku droższego modelu razr 50 ultra, znajdziemy tu głośniki stereo oraz trzy mikrofony. Smartfon wspiera także nowoczesny standard eSIM. Główny aparat, podobnie jak w droższym modelu, może z powodzeniem zostać wykorzystany do robienia selfie. Składa się z modułu 50 Mpx (f/1.7) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) wspieranego przez ultraszerokokątny sensor 13 Mpx (f/2.2). Przedni aparat to oczko 32 Mpx (f/2.4).



Od strony designu motorola razr 50 nawiązuje do droższego modelu i nie ma tu żadnych kompromisów. Użytkownik otrzymuje równie solidną i sprawdzoną konstrukcję z certyfikacja IPX8 oraz aluminiowymi ramkami, a sam smartfon wykończony jest wegańską skórą w trzech wersjach kolorystycznych: stalowej (Koala Gray), jasnoszarej (Beach Sand) oraz pomarańczowej (Spritz Orange).



Inteligentne oprogramowanie, które ułatwia życie

Najnowsze smartfony firmy Motorola dostępne są z Androidem 14 wzbogaconym o nowoczesną i niezwykle lekką nakładkę Hello UX. Oddaje ona w ręce użytkownika wyjątkowo szeroki zakres personalizacji oraz intuicyjną obsługę, a przy tym natywnie obsługuje zewnętrzne wyświetlacze urządzeń z rodziny razr, nadając im tak bogatą, charakterystyczną dla całej rodziny uniwersalność.



Hello UX to także unikalny ekosystem, który dostarcza bardzo praktyczne i ułatwiające codzienne korzystanie ze smartfona rozwiązania. Znajdziemy tu platformę Smart Connect do wygodnej pracy w tandemie z laptopem lub tabletem, bezpieczne środowisko Family Space dla dzieci, zestaw zabezpieczeń Moto Secure oraz wyjątkową aplikację Moto Unplugged, dzięki której każdy może ustawić sobie godziny, w których chciałby się „odłączyć” i ograniczyć korzystanie z cyfrowej rozrywki.



Urządzenia z rodziny razr wspiera także moto ai – rozwiązanie wykorzystujące generatywną sztuczną inteligencję, które pozwala personalizować urządzenia i rozszerza możliwości fotograficzne smartfonów. W najbliższych miesiącach moto ai otrzyma szereg nowych funkcji:

• Catch me up: pozwoli na priorytetowe podsumowanie komunikacji, eliminując konieczność przeszukiwania powiadomień;

• Pay attention: umożliwi szybkie nagrywanie rozmów, oferując także transkrypcję oraz tworzenie podsumowania;

• Remember this: zarejestruje zdarzenia na żywo oraz wyświetlane na ekranie informacje, tworząc notatki ze szczegółami generowanymi przez AI;

Dodatkowo w przypadku bardziej złożonych zapytań użytkownicy smartfonów Motorola będą mogli skorzystać z usług sztucznej inteligencji Gemini Pro od Google.



Motorola razr 50 ultra z ofertą promocyjną na start sprzedaży

Smartfon motorola razr 50 ultra (12/512 GB) zadebiutuje w Polsce 26 czerwca, w rekomendowanej cenie detalicznej 4999 PLN. Smartfon można będzie zakupić w sieciach sprzedaży: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik i Neonet, ale również na stronach sprzedaży eLenovo oraz Sferis. Motorola razr 50 ultra trafi także do oferty operatorów: Plus, Play, Orange i T-Mobile.



Kupując smartfon pomiędzy 26 czerwca a 9 lipca (włącznie), konsumenci mogą skorzystać z programu Motorola „Trade in. Trade up”. Pozwala on na oddanie innego smartfona do recyklingu – Motorola wraz z partnerem akcji wycenią oddawane w rozliczeniu urządzenie i wypłacą biorącemu udział w promocji konsumentowi gwarantowane 1000 złotych, powiększone o kwotę zaproponowanej wyceny. Szczegółowe informacje nt. programu „Trade in. Trade up” oraz lista smartfonów, które konsument może oddać do recyklingu, są dostępne na stronie programu. Program nie obejmuje razr 50 ultra w kolorze fuksji, gdyż ten wariant zadebiutuje w sprzedaży dopiero po 9 lipca.

























