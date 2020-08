Nowa wersja AMD Radeon Pro Software Enteprise

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś firma AMD wydała najnowszą wersję sterownika Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q3, która zapewnia użytkownikom profesjonalnych kart graficznych optymalizacje wydajnościowe i szereg ulepszeń w funkcjach służących do złożonych zadań, w tym inteligentne zarządzanie energią i lepszą jakość obrazu. Nowy sterownik, to nawet o 15% wyższa wydajność w teście SPECviewperf 13 Geoman w porównaniu do sterownika 19.Q3 oraz lepsza efektywność energetyczna kart Radeon Pro W5700, które zużywają teraz nawet o 42% mniej energii niż konkurencja. Radeon Pro Software for Enterprise umożliwia inteligentne zarządzanie energią pozwalające wybranym kartom graficznym AMD Radeon Pro wybór optymalnego planu zasilania dla różnych zadań w profesjonalnych programach.







Nowe oprogramowanie zwiększa nawet o 53% wydajność wielozadaniową przy użyciu karty graficznej Radeon Pro W5700 w teście SPECviewperf 13 Max w porównaniu do konkurencji.



Najnowszą wersję Radeon Pro Software for Enterprise 10.Q3 można pobrać STĄD.













Źródło: Info Prasowe / AMD