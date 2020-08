Philips 279C9 - 27-cali z cienkimi ramkami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips prezentuje 27-calowy model o oznaczeniu 279C9. Urządzenie wyposażono w matrycę IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 (4K UHD). Zintegrowane złącze USB-C pozwala jednym przewodem przesłać do kompatybilnego urządzenia obraz, dźwięk, zasilanie oraz dane. 10-bitowy panel IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 px cechuje się częstotliwością odświeżania 60 Hz, szerokimi kątami widzenia (178/178 stopni), dobrym pokryciem palety kolorów sRGB (109%) i czasem reakcji na poziomie 5 ms (GtG). Podświetlenie wynoszące 400 nitów pozwoli natomiast na bezproblemową pracę nawet w jasnych pomieszczeniach. Ponadto, monitor wyposażono w technologię AMD FreeSync oraz wsparcie standardu DisplayHDR 400.







Minimalistyczny design monitora będzie uzupełnieniem eleganckich wnętrz, co potwierdzają nagrody Red Dot oraz iF Design. Ponadto panel pozbawiony plastikowych ramek zapewni lepszy efekt w konfiguracjach wielomonitorowych. Regulowana stopa SmartErgoBase (odchylenie, sviwel, tilt) pozwoli ustawić panel zgodnie z preferencjami użytkownika. Wyposażono ją także w uchwyt, który pomaga lepiej uporządkować kable. O komfort użytkowania zadbają także funkcje LowBlue mode i Flicker-free ograniczające emisję światła niebieskiego oraz migotanie.



Philips 279C9 wyposażono w złącze USB-C, które umożliwia przesłanie za pomocą jednego przewodu obrazu, dźwięku, danych i zasilania (do 65W) do kompatybilnego laptopa. Dzięki temu możemy podpiąć do monitora klawiaturę i mysz i uczynić go stacją dokującą. Ponadto urządzenie wyposażono w złącza Display Port 1.4, dwa HDMI 2.0 oraz 4-portowy HUB USB 3.2.



Monitor Philips 279C9 będzie dostępny w sprzedaży pod koniec sierpnia w sugerowanej cenie 2333 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / Philips