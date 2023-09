Nowe CORSAIR DOMINATOR TITANIUM DDR5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR przedstawiła dziś wyczekiwane nowe moduły DDR5 ze swojej wielokrotnie nagradzanej linii DOMINATOR TITANIUM. Pamięci DOMINATOR TITANIUM, oparte na najszybszych układach scalonych DDR5 i wyposażone w opatentowaną technologię chłodzenia CORSAIR DHX, która zwiększa potencjał OC, nawiązują do dziedzictwa linii DOMINATOR za pomocą zachwycającego wyglądu i doskonałej wydajności. Pamięci DDR5 DOMINATOR TITANIUM, odznaczające się nową elegancką estetyką oraz zbudowane z najwyższej jakości materiałów i podzespołów, będą dostępne zarówno na platformę Intel, jak i AMD. Obsługują technologię Intel XMP 3.0 w połączeniu z procesorami Core 12. i 13. generacji oraz technologię AMD EXPO w połączeniu z procesorami Ryzen 7000. Te technologie umożliwiają łatwe przetaktowywanie za pomocą zaledwie paru kliknięć na kompatybilnych platformach.







Ciekawym, nowym dodatkiem do pamięci DOMINATOR TITANIUM jest możliwość wymiany górnej listwy, co pozwala na dowolną personalizację wyglądu modułów. Jeśli stawiasz na minimalistyczny lub klasyczny wygląd, możesz wybrać dostępny osobno zestaw Fin Accessory Kit, aby wymienić listwę RGB na górną listwę z żebarkami, która nada Twojej pamięci elegancki wygląd nawiązujący do oryginalnej pamięci DOMINATOR.



11 jasnych indywidualnie adresowanych diod LED RGB w połączeniu z odczepianą listwą górną sprawiają, że pamięci DOMINATOR TITANIUM stanowią fantastyczny dodatek świetlny do systemu. Dzięki zaawansowanej funkcji CORSAIR iCUE Murals można uzyskać jeszcze bardziej wyszukane efekty świetlne przez synchronizację podświetlenia z muzyką, grami lub filmami.



Pamięci DOMINATOR TITANIUM będą dostępne w zestawach o prędkości do 8000 MT/s oraz w pojemnościach do 192 GB (4 x 48 GB) z opóźnieniami CAS na poziomie 30 w przypadku niektórych jednostek. Przyszłe zestawy pamięci DOMINATOR TITANIUM jeszcze dalej przesuną granice możliwości modułów DRAM. Stanie się to, kiedy nowe platformy umożliwią osiąganie prędkości powyżej 8000 MT/s. W dniu premiery zestawy pamięci DDR5 DOMINATOR TITANIUM dla platform Intel są dostępne w kolorach lub białym, a dla platform AMD można je nabyć w kolorze szarym.



CORSAIR uczci premierę najnowszej wersji pamięci DOMINATOR za pomocą limitowanej partii zestawów First Edition, które będą się odznaczały krótkim czasem reakcji i wyższymi częstotliwościami. Zostanie wyprodukowanych tylko 500 takich zestawów, które będą ponumerowane, więc entuzjaści będą musieli działać szybko, aby zgarnąć kawałek historii CORSAIR dla siebie.



Tak jak wszystkie pamięci CORSAIR DDR5 moduły DOMINATOR TITANIUM są zbudowane z ręcznie sortowanych i rygorystycznie kontrolowanych układów scalonych oraz wysokowydajnych płytek drukowanych, aby zapewnić konsekwentnie szybkie działanie z wysoką jakością sygnału i stabilnością. Układy scalone chłodzi skutecznie elegancki, aluminiowy rozpraszacz ciepła, który skutecznie obniża temperaturę pamięci i doskonale wpisuje się w nowoczesną estetykę komputera. Ograniczona gwarancja wieczysta daje poczucie pewności, że nowa pamięć wystarczy na cały okres eksploatacji komputera, a nawet dłużej.



Dostępność i gwarancja

Zestawy pamięci DDR5 CORSAIR DOMINATOR TITANIUM są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Pamięć jest objęta ograniczoną gwarancją wieczystą oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

























Źródło: Info Prasowe - CORSAIR