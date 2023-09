Globalna premiera serii Xiaomi 13T

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi zaprezentowało najnowsze smartfony z serii Xiaomi 13T. Są one zaprojektowane i skonstruowane z myślą o perfekcyjnym obrazie. Dzięki zastosowaniu obiektywów opracowanych wspólnie z firmą Leica, seria Xiaomi 13T robi artystyczne fotografie w niepodrabialnym stylu aparatów fotograficznych marki Leica. Seria Xiaomi 13T została zoptymalizowana sprzętowo i programowo tak, żeby być najbardziej wydajną linią smartfonów w ofercie firmy. Do tego wyposażono ją w super ostry wyświetlacz AMOLED 144 Hz i wytrzymałą baterię.







Twoja wizja sztuki

Seria Xiaomi 13T wprowadza fotografię mobilną na nowy poziom. Zarówno Xiaomi 13T Pro, jak i Xiaomi 13T oferują zestaw trzech aparatów z obiektywami Summicron zaprojektowanymi wspólnie z Leica. Główny aparat szerokokątny o rozdzielczości matrycy wynoszącej 50 MP ma ekwiwalent ogniskowej 24 mm i asferyczny obiektyw 7P, zaprojektowany do rejestrowania większej ilości światła, ułatwiający fotografowanie w szerokim zakresie dynamicznym (HDR). Drugi aparat 50 MP ma teleobiektyw z ekwiwalentem ogniskowej 50 mm. Ultraszerokokątny aparat 12 MP z ekwiwalentem ogniskowej 15 mm jest idealny do robienia zdjęć panoramicznych i rejestrowania efektownych krajobrazów. Aparaty w Xiaomi 13T Pro i Xiaomi 13T są zgodne w 100% ze standardem DCI-P3, dzięki czemu mają szerszy zakres kolorów, co pomaga uchwycić każdą chwilę w klasycznej jakości Leica. Seria Xiaomi 13T wykorzystuje dwa oryginalne style fotograficzne: Leica Authentic Look i Leica Vibrant Look, zapewniające fotografowanie z naturalnym odwzorowaniem kolorów, wysokim kontrastem wraz z klasyczną estetyką obrazu Leica. Sześć filtrów Leica, w tym dwa nowe Leica Sepia i Leica Blue, zaadaptowanych z trybu filmowego aparatu Leica M-Typ240, pozwala uzyskać wygląd zdjęć jak aparatów tej marki.



Seria Xiaomi 13T w trybie Pro ma także funkcję indywidualnego modyfikowania ustawień aparatów, która została po raz pierwszy zastosowana w modelu Xiaomi 13 Ultra. Umożliwia ona dostosowanie tonacji, tonalności i tekstury obrazu na etapie wstępnego ustawienia parametrów zdjęcia, zachowując więcej szczegółów i kolorów w przetwarzaniu końcowym. Preferowane ustawienia wstępne można również zapisać, w celu uzyskania osobistego stylu fotograficznego. Technologia Xiaomi ProFocus pozwala fotografom uchwycić krótkie momenty z niesamowitą szczegółowością. Od oszałamiających zbliżeń szybko poruszających się obiektów, takich jak psy i ptaki, po fascynujące zdjęcia ludzi i miejsc.



Wideo na nowym poziomie

Dzięki Xiaomi 13T Pro marzenia o filmowaniu stają się rzeczywistością. Witamy w świecie 10-bitowego nagrywania wideo z próbkowaniem kolorów LOG 4:2:0 i kodekiem H.265. Preinstalowana tabela Rec.709 LUT dodaje odrobinę profesjonalnej magii do twoich filmów, renderując je z niezrównaną dokładnością kolorów i głębią. Personalizacja zawsze zajmuje centralne miejsce w inteligentnych urządzeniach Xiaomi, a Xiaomi 13T Pro został zaprojektowany tak, aby oferować swobodę tworzenia swojej unikalnej wizji. Możemy na przykład zaimportować ulubioną tabelę LUT (ang. look up table, tablica konwersji kolorów) do urządzenia i nadać własnemu filmowi niepowtarzalny charakter. Ponadto Xiaomi 13 Pro oferuje możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości 8K, dzięki czemu każda scena, każdy niuans i każdy szczegół nagrania zostanie uwieczniony w jakości kinowej. Szerokokątny aparat 50 MP ma zarówno stabilizację OIS, jak i EIS, dzięki czemu kadry wideo pozostają wolne od drgań nawet podczas nagrywania w ruchu. Tylne aparaty Xiaomi 13T obsługują nagrywanie wideo 4K przy wszystkich ogniskowych, wraz z szybką i wydajną edycją. Wejście w tryb Pro funkcji edytora wideo w aplikacji Galeria Xiaomi umożliwia łatwe edytowanie podpisów i dodatkowych ścieżek dźwiękowych, idealnych do tworzenia krótkich filmów na platformy mediów społecznościowych lub osobistego vloga.



Zapierające dech w piersiach wrażenia wizualne i dźwiękowe

Xiaomi 13T Pro i Xiaomi 13T mają 6.67-calowy wyświetlacz CrystalRes, który obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz1 i rozdzielczość 1.5K (2712 x 1220). Seria Xiaomi 13T wykorzystuje wyświetlacz o wysokiej jasności 1200 nitów, który charakteryzuje się szczytową jasnością do 2600 nitów. Dodatkowo oferuje pełne odwzorowanie palety barw DCI-P33 z obsługą 68 miliardów kolorów, zapewniając zgodność ze standardem HDR10+. Zwiększa to kontrast między ciemnymi i jasnymi elementami w kadrze, przywraca teksturę szczegółów i zapewnia lepsze zrównoważenie nasycenia kolorów, umożliwiając tworzenie profesjonalnych zdjęć i filmów, od selfie i portretów po przyciągające uwagę wideo i vlogi z imponującą jakością obrazu. Seria Xiaomi 13T jest zgodna ze standardem dźwięku przestrzennego Dolby Atmos i ma dwa głośniki.



Użytkownicy obu urządzeń są uprawnieni do korzystania z przestrzeni dyskowej w chmurze Google One 100 GB za darmo przez 6 miesięcy4 oraz 3-miesięcznej subskrypcji YouTube Premium z dostępem bez reklam do YouTube i aplikacji YouTube Music.5 W najnowszej Serii 13T użytkownik otrzymuje również jedną ograniczoną naprawę gwarancyjną ekranu w razie jego uszkodzenia w ciągu 6 miesięcy od zakupu, a także naprawę pogwarancyjną z bezpłatnymi kosztami robocizny w ciągu 12 miesięcy.



Znakomita wydajność, doskonałe wrażenia

Zarówno Xiaomi 13T Pro, jak i Xiaomi 13T są bardzo dobrze zoptymalizowane w kwestii zarządzania energią, bez żadnych kompromisów w sferze wydajności. Xiaomi 13T Pro jest napędzany przez chipset MediaTek Dimensity 9200+ z szybkim ośmiordzeniowym procesorem, o częstotliwość pracy do 3.35 GHz. Ma również wbudowany układ graficzny ARM Immortalis-G715, dzięki czemu gry działają płynnie przy jednoczesnym niskim zużyciu energii. Xiaomi 13T jest wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 8200-Ultra, zbudowany w technologii TSMC 4 nm. Rozpraszanie ciepła w serii Xiaomi 13T zostało ulepszone dzięki radiatorowi ze stali nierdzewnej o powierzchni 5000 mm kwadratowych.



Xiaomi 13T Pro obsługuje technologię Xiaomi 120 W HyperCharge, która umożliwia naładowanie akumulatora smartfonu do pełna w zaledwie 19 minut. Xiaomi 13T Pro w pięć minut osiąga 36%, a Xiaomi 13T, wyposażony w ładowarkę 67 W, uzyskuje w tym samym czasie 21% naładowania baterii. Opracowana z wykorzystaniem technologii ISP (ang. Internal Shortage Precaution), SOA (ang. Safety Operating Area), DTPT (ang. Dynamic Turbo Power Technology), seria Xiaomi 13T zapewnia bezpieczne korzystanie z dużej baterii 5000 mAh.



Współczesna stylistyka ze sprawdzoną odpornością na wodę i pył IP68

Nawiązując do stylu projektowania serii Xiaomi 13, Xiaomi 13T Pro i Xiaomi 13T są dostępne w dwóch opcjach kolorystycznych: Meadow Green i Black, które mają błyszczący szklany panel tylny, dodający klasy. Certyfikat IP68 w obu modelach oznacza, że są odporne na wodę i pył.





Cena i dostępność w Polsce

Xiaomi 13T Pro i Xiaomi 13T są dostępne w kolorach: Meadow Green i Black. Xiaomi 13T Pro jest oferowany w wariancie pamięci masowej 12 GB + 512 GB, w cenie 3999 PLN na stronach: mi.com/pl/, mi-store.pl, mi-home.pl oraz mimarkt.pl. Xiaomi 13T jest natomiast dostępny w konfiguracji pamięci masowej 8 GB + 256GB za kwotę 2999 PLN. Dostępność konfiguracji oraz kolorów może się różnić w zależności od sprzedawcy.



Smartfony Serii Xiaomi 13T będą dostępne w sieci na stronach: mi.com/pl/, mi-store.pl, mi-home.pl oraz mimarkt.pl, a także u operatorów Orange, Play, Plus oraz T-mobile, a także u partnerów: Komputronik, MediaExpert, Media Markt, NEONET, RTV Euro AGD, TechWish i X-Kom. Oferta i dostępność w poszczególnych kanałach sprzedaży może się różnić. Ilość urządzeń w promocji ograniczona.



Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro otrzymają aktualizacje aż czterech generacji systemu operacyjnego Android, a także pięć lat poprawek zabezpieczeń.



Oferta promocyjna z atrakcyjnymi prezentami

W promocji na start kupujący Xiaomi 13T Pro otrzymają w prezencie hulajnogę Mi Electric Scooter Essential (jej regularna cena to 1799 PLN)!



Na kupujących Xiaomi 13T w pierwszych dniach sprzedaży czeka tablet Redmi Pad 4 GB + 128 GB za darmo! (Regularna cena to 1199 PLN). Promocja rusza 26 września i potrwa do 8 października włącznie lub do wyczerpania zapasów.

























Źródło: Info Prasowe - Xiaomi